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Головна Одеса Потяг на Одесу буде тільки з верифікацією через Дію — який саме

Потяг на Одесу буде тільки з верифікацією через Дію — який саме

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 11:24
Верифікація через Дію для квитків Укрзалізниці з Одеси
Люди на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З серпня Укрзалізниця вводить нові правила для частини популярних поїздів. Щоб купити чи повернути квитки, потрібно буде пройти верифікацію через Дія.Підпис. Серед напрямків є й Одеса.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Допис пресслужби Укрзалізниці. Фото: скриншот з Telegram


Квиток тільки через верифікацію

В Укрзалізниці кажуть, що починаючи з 1 серпня, щоб придбати або повернути квиток на окремі рейси, пасажири повинні будуть пройти електронну верифікацію через Дія.Підпис.

До переліку рейсів, які на першому етапі підпадають під нові вимоги, входять:

  •     №105/106 Одеса — Київ;
  •     №91/92 Львів — Київ;
  •     №29/30 Київ — Ужгород;
  •     №12 Львів — Одеса;
  •     №27/28 Київ — Чоп.

Це означає, що квитки на зазначені поїзди можна буде купити лише онлайн — через застосунок або сайт Укрзалізниці після підтвердження особи. У касах вони недоступні.

На кого не поширюються нові правила

У компанії також повідомили, що нові правила не поширюються на спецрезерв для військовослужбовців. Захисники і захисниці можуть і надалі купувати квитки через Армія+ або спеціальний сервіс перевізника.

Також Укрзалізниця анонсувала роботу над впровадженням авторизації в застосунку через BankID, аби зробити процеси ще зручнішими.

Нагадаємо, в Укрзалізниці вирішили посилити контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Також компанія оголосила про запуск нового маршруту

Одеса Укрзалізниця подорож поїзди Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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