Верификация через Дію для билетов Укрзализныци из Одессы

Поезд на Одессу будет с верификацией через Дію — какой именно
С августа Укрзализныця вводит новые правила для части популярных поездов. Чтобы купить или вернуть билеты, нужно будет пройти верификацию через Дія.Підпис. Среди направлений есть и Одесса.
Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Билет только через верификацию
В Укрзализныце говорят, что начиная с 1 августа, чтобы приобрести или вернуть билет на отдельные рейсы, пассажиры должны будут пройти электронную верификацию через Дія.Підпис.
В перечень рейсов, которые на первом этапе подпадают под новые требования, входят:
- №105/106 Одесса — Киев;
- №91/92 Львов — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №12 Львов — Одесса;
- №27/28 Киев — Чоп.
Это означает, что билеты на указанные поезда можно будет купить только онлайн — через приложение или сайт Укрзализныци после подтверждения личности. В кассах они недоступны.
На кого не распространяются новые правила
В компании также сообщили, что новые правила не распространяются на спецрезерв для военнослужащих. Защитники и защитницы могут и в дальнейшем покупать билеты через Армия+ или специальный сервис перевозчика.
Также Укрзализныця анонсировала работу над внедрением авторизации в приложении через BankID, чтобы сделать процессы еще более удобными.
Напомним, в Укрзализныце решили усилить контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Также компания объявила о запуске нового маршрута.
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