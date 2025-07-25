Верификация через Дію для билетов Укрзализныци из Одессы

Люди на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С августа Укрзализныця вводит новые правила для части популярных поездов. Чтобы купить или вернуть билеты, нужно будет пройти верификацию через Дія.Підпис. Среди направлений есть и Одесса.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Сообщение пресс-службы Укрзализныци. Фото: скриншот из Telegram

Билет только через верификацию

В Укрзализныце говорят, что начиная с 1 августа, чтобы приобрести или вернуть билет на отдельные рейсы, пассажиры должны будут пройти электронную верификацию через Дія.Підпис.

В перечень рейсов, которые на первом этапе подпадают под новые требования, входят:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Это означает, что билеты на указанные поезда можно будет купить только онлайн — через приложение или сайт Укрзализныци после подтверждения личности. В кассах они недоступны.

На кого не распространяются новые правила

В компании также сообщили, что новые правила не распространяются на спецрезерв для военнослужащих. Защитники и защитницы могут и в дальнейшем покупать билеты через Армия+ или специальный сервис перевозчика.

Также Укрзализныця анонсировала работу над внедрением авторизации в приложении через BankID, чтобы сделать процессы еще более удобными.

Напомним, в Укрзализныце решили усилить контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Также компания объявила о запуске нового маршрута.