В Одесі в Аркадії завершили нову розмітку,- Обухов

Аркадія в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеській Аркадії завершили нову схему руху, яка має вирішити проблему стихійного паркування. Вона включає в себе не тільки зону висадки для таксі та смугу громадського транспорту, але й велодоріжку.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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Необхідність нової схеми

У районі Аркадії практично завершено реалізацію нової схеми організації дорожнього руху. Вона має на меті вирішити проблему стихійного паркування таксистів та перевантаження транспортної розв'язки. Ініціатива стала реакцією на вимоги поліції, якій потрібна була "легальна підстава" адже таксисти блокували автівками блокують кільце в Аркадії.

"Їм потрібні були якісь легальні підстави, аби вигяняти звідти водіїв. Тому департамент транспорту розробив таку схему",— каже Петро Обухов.

Нова схема руху

Нова схема руху досить нестандартна для Одеси. Вона включає в себе:

спеціальну смугу руху для громадського транспорту (тролейбусів та маршруток),

Зону висадки-посадки для таксі з обмеженням стоянки до 3 хвилин,

Велосмугу, відокремлену антипаркувальними стовпчиками.

Велосмуга фактично закінчується поза кола для того щоб водії фізично не могли там паркуватись. Однак проблему заторів нова розмітка не вирішить, вважає Петро Обухов.

"Коли тисячі людей їдуть до однієї точки, це фізично неможливо вмістити. Ні розміткою, ні схемами, ні світлофорами проблему не вирішити. Пробки як були, так і будуть — можливо, трохи менші", — каже Петро Обухов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що рух з центру Одеси до Пересипу буде відновлено. А також про відновлення будинку в місті, який був пошкоджений обстрілом.