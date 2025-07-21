В Одессе в Аркадии завершили новую разметку,- Обухов

Аркадия в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесской Аркадии завершили новую схему движения, которая должна решить проблему стихийной парковки. Она включает в себя не только зону высадки для такси и полосу общественного транспорта, но и велодорожку.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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Необходимость новой схемы

В районе Аркадии практически завершена реализация новой схемы организации дорожного движения. Она призвана решить проблему стихийной парковки таксистов и перегрузки транспортной развязки. Инициатива стала реакцией на требования полиции, которой нужна была "легальная основа" ведь таксисты блокировали автомобилями блокируют кольцо в Аркадии.

"Им нужны были какие-то легальные основания, чтобы выгонять оттуда водителей. Поэтому департамент транспорта разработал такую схему",— говорит Петр Обухов.

Новая схема движения

Новая схема движения достаточно нестандартная для Одессы. Она включает в себя:

специальную полосу движения для общественного транспорта (троллейбусов и маршруток),

Зону высадки-посадки для такси с ограничением стоянки до 3 минут,

Велополосу, отделенную антипарковочными столбиками.

Велополоса фактически заканчивается вне круга для того чтобы водители физически не могли там парковаться. Однако проблему пробок новая разметка не решит, считает Петр Обухов.

"Когда тысячи людей едут к одной точке, это физически невозможно вместить. Ни разметкой, ни схемами, ни светофорами проблему не решить. Пробки как были, так и будут — возможно, немного меньше", — говорит Петр Обухов.

Напомним, недавно мы писали о том, что движение из центра Одессы до Пересыпи будет восстановлено. А также о восстановлении дома в городе, который был поврежден обстрелом.