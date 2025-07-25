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Головна Одеса Перевірки на дорогах Одещини — штрафів вже на мільйони

Перевірки на дорогах Одещини — штрафів вже на мільйони

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 17:57
Порушення на вантажівках в Одеській області — понад 2 млн грн штрафів
Фура на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На півдні України стартували жорсткі перевірки вантажного транспорту. За перші чотири дні інспектори виявили порушень на понад 2,4 мільйона гривень.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

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Зупинена вантажівка. Фото: Укртрансбезпека

Перевірки на дорогах: скільки оштрафованих

За даними Укртрансбезпеки, перевірки проводять в Одеській та Миколаївській областя. Лише за чотири дні рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 1 615 транспортних засобів. Порушення зафіксовано на суму 2 466 190 гривень.

За що можуть оштрафувати на дорозі

Найчастіше водії перевищували дозволені габаритно-вагові норми, а також порушували режим праці та відпочинку. На дороги вивели 20 екіпажів та понад 40 інспекторів. У кількох точках контроль здійснюється цілодобово.

"Головна мета відпрацювань — збереження доріг півдня країни, підвищення безпеки дорожнього руху та виявлення недоброчесних перевізників, які допускають порушення габаритно-вагових норм в сезон збору сільськогосподарських культур та здійснюють свою діяльність поза межами правового поля", — додали в Укртрансбезпеці.

Перевірки на дорогах Одещини — кого вже оштрафували на мільйони - фото 2
Перевірка вантажівки. Фото: Укртрансбезпека

Нагадаємо, переїзді біля села Гречени, що на Одещині, виявили аварійну ділянку, яка може призвести до сходження поїздів. Також ми писали, що з серпня Укрзалізниця вводить нові правила для частини популярних поїздів. 

Одеса дороги штрафи Одеська область вантажівки Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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