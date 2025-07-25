Нарушения на грузовиках в Одесской области - более 2 млн грн штрафов

Фура на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На юге Украины стартовали жесткие проверки грузового транспорта. За первые четыре дня инспекторы выявили нарушений на более 2,4 миллиона гривен.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

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Проверки на дорогах: сколько оштрафованных

По данным Укртрансбезопасности, проверки проводят в Одесской и Николаевской областях. Только за четыре дня рейда работники Укртрансбезопасности проверили 1 615 транспортных средств. Нарушения зафиксированы на сумму 2 466 190 гривен.

За что могут оштрафовать на дороге

Чаще всего водители превышали разрешенные габаритно-весовые нормы, а также нарушали режим труда и отдыха. На дороги вывели 20 экипажей и более 40 инспекторов. В нескольких точках контроль осуществляется круглосуточно.

"Главная цель отработок — сохранение дорог юга страны, повышение безопасности дорожного движения и выявление недобросовестных перевозчиков, которые допускают нарушения габаритно-весовых норм в сезон сбора сельскохозяйственных культур и осуществляют свою деятельность вне правового поля", — добавили в Укртрансбезопасности.

Проверка грузовика. Фото: Укртрансбезопасность

Напомним, на переезде возле села Гречены, Одесская область, обнаружили аварийный участок, который может привести к сходу поездов. Также мы писали, что с августа Укрзализныця вводит новые правила для части популярных поездов.