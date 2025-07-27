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Головна Одеса Молдова оновила правила на кордоні — який документ обов'язковий

Молдова оновила правила на кордоні — який документ обов'язковий

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 19:40
Молдова не пускає авто без довідки про техогляд
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова посилила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер без довідки про технічну справність авто не пропускають навіть із повним пакетом документів. Нові вимоги діють для легковиків і вантажівок, тож краще підготуватися заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою

Українці, які планують їхати до Молдови власним авто, повинні мати сертифікат техогляду. Без нього прикордонники не впускають — незалежно від стану машини чи повноти інших документів. Це правило стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту.

Сертифікат технічного огляду — це офіційна довідка, яка підтверджує, що машина справна та відповідає вимогам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там оглядають гальма, фари, колеса, вихлопну систему й інші важливі елементи авто.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, водієві для перетину кордону з Молдовою потрібні:

  • біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (бажано міжнародного зразка);
  • техпаспорт на авто;
  • "Зелена карта" — міжнародна автостраховка;
  • оплата віньєтки — дорожнього збору.

Якщо в авто їде дитина, потрібно мати її документи. Якщо вона подорожує лише з одним із батьків чи з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.

Крім того, прикордонники не пропускають із забороненими речами. Під забороною: зброя, наркотики, рецептурні ліки без документа, м’ясо, молоко, мед, саджанці без сертифікатів. За порушення — штрафи та конфіскація.

Прикордонна поліція Молдови радить уважно перевірити вимоги перед поїздкою. Зробити це можна на офіційному сайті. Це допоможе уникнути проблем і затримок на в’їзді.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати право на постійне проживання у Польщі. Також розповідали, що буде зі спадщиною в Україні, якщо нелегально виїхати за кордон.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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