Молдова не пускає авто без довідки про техогляд

Молдова оновила правила на кордоні — який документ обов'язковий
Молдова посилила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер без довідки про технічну справність авто не пропускають навіть із повним пакетом документів. Нові вимоги діють для легковиків і вантажівок, тож краще підготуватися заздалегідь.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.
Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою
Українці, які планують їхати до Молдови власним авто, повинні мати сертифікат техогляду. Без нього прикордонники не впускають — незалежно від стану машини чи повноти інших документів. Це правило стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту.
Сертифікат технічного огляду — це офіційна довідка, яка підтверджує, що машина справна та відповідає вимогам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там оглядають гальма, фари, колеса, вихлопну систему й інші важливі елементи авто.
Які документи потрібні на кордоні з Молдовою
Окрім техогляду, водієві для перетину кордону з Молдовою потрібні:
- біометричний або закордонний паспорт;
- водійське посвідчення (бажано міжнародного зразка);
- техпаспорт на авто;
- "Зелена карта" — міжнародна автостраховка;
- оплата віньєтки — дорожнього збору.
Якщо в авто їде дитина, потрібно мати її документи. Якщо вона подорожує лише з одним із батьків чи з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.
Крім того, прикордонники не пропускають із забороненими речами. Під забороною: зброя, наркотики, рецептурні ліки без документа, м’ясо, молоко, мед, саджанці без сертифікатів. За порушення — штрафи та конфіскація.
Прикордонна поліція Молдови радить уважно перевірити вимоги перед поїздкою. Зробити це можна на офіційному сайті. Це допоможе уникнути проблем і затримок на в’їзді.
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