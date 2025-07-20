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Головна Одеса Правила на кордоні — без цього документа не пропустять у Румунію

Правила на кордоні — без цього документа не пропустять у Румунію

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 18:28
Документи для в’їзду до Румунії — нові вимоги
Автівки в черзі на проходження митного контролю. Фото ілюстративне: porom.org

Румунія змінила умови в’їзду для українських водіїв. Відтепер без довідки про технічну справність авто прикордонники просто не пропускають. Це стосується як легкових, так і вантажних машин. Нововведення вже діє, тому краще підготуватися заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Щоб уникнути проблем, румунська прикордонна служба радить заздалегідь перевірити список усіх вимог на офіційному сайті або зателефонувати на гарячу лінію українською: +40219590.

Нагадаємо, стюардеса поділилась порадами, як не втратити зв'язок за кордоном. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

кордон Румунія Новини Одеси вимоги закордон виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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