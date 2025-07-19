Сертифікат для в’їзду до Молдови — нові правила

Знак "стоп" на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Відтепер без сертифіката технічного огляду авто не пускають — навіть якщо всі інші документи в порядку. Це стосується як легкових, так і вантажних транспортних засобів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Техогляд авто

Українці, які планують подорож до Молдови власним авто, мають знати про важливу зміну — в’їзд без довідки про техстан машини заборонено. Прикордонники не зважають на марку, вік чи зовнішній вигляд авто. Без сертифіката навіть ідеально справну машину просто не пропустять.

Сертифікат техогляду підтверджує, що транспортний засіб безпечний для руху. Його можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій станції техобслуговування. Там спеціалісти перевіряють гальма, фари, вихлопну систему, колеса та інші технічні показники. Документ є обов’язковим як для легковиків, так і для вантажівок.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про технічний стан, для перетину кордону з Молдовою водієві потрібно мати:

біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелену карту" — міжнародну автостраховку;

оплату молдовської віньєтки (дорожнього збору).

Якщо подорожуєте з дитиною, потрібно мати її документи. А якщо дитина їде лише з одним з батьків або з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.

На молдовському кордоні діють і суворі обмеження щодо речей. Заборонено ввозити зброю, наркотики, рецептурні препарати без рецепта, молочну й м’ясну продукцію, мед та саджанці без документів. За порушення — штраф і вилучення товару.

Прикордонна поліція Молдови радить перевірити всі актуальні вимоги перед поїздкою. Інформацію можна знайти на офіційному сайті або уточнити телефоном. Так водії зможуть уникнути неприємних ситуацій і не витрачати час на повернення.

Нагадаємо, ми писали, кого можуть розвернути на кордоні без візи. Також повідомляли з якими речами заборонено перетинати кордон з Румунією.