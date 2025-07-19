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Головна Одеса На кордоні з Молдовою черги — ситуація на трасі Одеса-Рені

На кордоні з Молдовою черги — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 12:30
Затори на кордонах в Одеській області 19 липня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот Google Maps

У суботу, 19 липня, на трасі Одеса-Рені та на кількох пунктах пропуску Одещини спостерігаються локальні затори в напрямку Молдови. Хоч черги є, вони здебільшого невеликі. Водіям радять перевіряти дорожню ситуацію перед виїздом, аби уникнути зайвих затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Найбільше скупчення авто — перед пунктом пропуску у Паланку. Там черга простягнулася майже на кілометр, а ділянка дороги проходить через Нижньодністровський національний природний парк. На мапах вона позначена червоним кольором, що вказує на ускладнений рух.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті "Старокозаче — Тудора" ситуація спокійна. Черг немає, рух вільний — дорога синя на картах. Це дозволяє без затримок перетнути кордон.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Невелике скупчення транспорту також є на трасі М-15 у Татарбунарах та Ізмаїлі. Хоч затори там незначні, безпосередньо на поромному пункті пропуску в Орлівці черга все ж є.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

У місті Рені, на КПП "Рені — Джюрджюлешть", рух на виїзд з України спокійний. Натомість на в'їзд — затор, він позначений на мапах червоним.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса Молдова Одеська область затори черги черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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