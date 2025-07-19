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Главная Одесса На границе с Молдовой очереди — ситуация на трассе Одесса-Рени

На границе с Молдовой очереди — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 12:30
Пробки на границах в Одесской области 19 июля
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот Google Maps

В субботу, 19 июля, на трассе Одесса-Рени и на нескольких пунктах пропуска Одесской области наблюдаются локальные пробки в направлении Молдовы. Хотя очереди есть, они в основном небольшие. Водителям советуют проверять дорожную ситуацию перед выездом, чтобы избежать лишних задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. 

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса Молдова Одесская область пробки очереди очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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