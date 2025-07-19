Сертификат для въезда в Молдову - новые правила

Знак "стоп" на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ввела новые требования для украинских водителей. Отныне без сертификата технического осмотра авто не пускают — даже если все остальные документы в порядке. Это касается как легковых, так и грузовых транспортных средств.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Техосмотр авто

Украинцы, которые планируют путешествие в Молдову на собственном авто, должны знать о важном изменении — въезд без справки о техсостоянии машины запрещен. Пограничники не учитывают марку, возраст или внешний вид авто. Без сертификата даже идеально исправную машину просто не пропустят.

Сертификат техосмотра подтверждает, что транспортное средство безопасно для движения. Его можно получить только после проверки авто на сертифицированной станции техобслуживания. Там специалисты проверяют тормоза, фары, выхлопную систему, колеса и другие технические показатели. Документ является обязательным как для легковушек, так и для грузовиков.

Какие документы нужны на границе

Кроме справки о техническом состоянии, для пересечения границы с Молдовой водителю нужно иметь:

биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленую карту" - международную автостраховку;

оплату молдавской виньетки (дорожного сбора).

Если путешествуете с ребенком, нужно иметь его документы. А если ребенок едет только с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

На молдавской границе действуют и строгие ограничения по вещам. Запрещено ввозить оружие, наркотики, рецептурные препараты без рецепта, молочную и мясную продукцию, мед и саженцы без документов. За нарушение — штраф и изъятие товара.

Пограничная полиция Молдовы советует проверить все актуальные требования перед поездкой. Информацию можно найти на официальном сайте или уточнить по телефону. Так водители смогут избежать неприятных ситуаций и не тратить время на возвращение.

Напомним, мы писали, кого могут развернуть на границе без визы. Также сообщали с какими вещами запрещено пересекать границу с Румынией.