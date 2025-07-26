Румунія змінила правила в’їзду для українських водіїв

Автівки в черзі на проходження митного контролю. Фото ілюстративне: porom.org

Румунія запровадила нове правило для українців: без довідки про технічну справність авто прикордонники не пропускають. Обмеження вже діє та охоплює всі типи транспорту — від легковиків до вантажівок. Водіям радять підготувати документи заздалегідь, щоби не розвернули на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні

Українські водії, які планують поїздку до Румунії, мають обов’язково мати при собі сертифікат техогляду. Без цієї довідки прикордонники не пропустять у країну. Правило стосується не лише подорожей на короткий термін, а й транзитного проїзду.

Сертифікат техогляду — це документ, який підтверджує справність автомобіля. Його видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там перевіряють гальмівну систему, шини, фари, викиди та загальний технічний стан машини.

Які документи потрібні для проходження митного контролю з Румунією

Крім довідки про технічний стан, для перетину кордону з Румунією потрібно мати:

біометричний паспорт або візу;

документи на автомобіль;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (наприклад, бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ (для чоловіків віком 18–60 років);

довіреність, якщо авто не ваше.

Також діє заборона на ввезення певних товарів: не можна ввозити м'ясо, молочні вироби, мед, тварин без дозволів, піратську продукцію, зброю, наркотики та понад 10 000 євро готівкою без декларування.

Румунські прикордонники радять завчасно ознайомитися з усіма вимогами на офіційному сайті або зателефонувати на гарячу лінію українською: +40219590.

Нагадаємо, ми писали, як перетнути кордон з дитиною у 2025 та які правила виїзду для батьків. Також повідомляли, хто має право на пропуск без черги на кордоні.