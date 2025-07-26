Румыния изменила правила въезда для украинских водителей

Без этого документа вас не пустят в Румынию — новые правила
Румыния ввела новое правило для украинцев: без справки о технической исправности авто пограничники не пропускают. Ограничение уже действует и охватывает все типы транспорта — от легковушек до грузовиков. Водителям советуют подготовить документы заранее, чтобы не развернули на границе.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра на границе
Украинские водители, которые планируют поездку в Румынию, должны обязательно иметь при себе сертификат техосмотра. Без этой справки пограничники не пропустят в страну. Правило касается не только путешествий на короткий срок, но и транзитного проезда.
Сертификат техосмотра — это документ, подтверждающий исправность автомобиля. Его выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Там проверяют тормозную систему, шины, фары, выбросы и общее техническое состояние машины.
Какие документы нужны для прохождения таможенного контроля с Румынией
Кроме справки о техническом состоянии, для пересечения границы с Румынией нужно иметь:
- биометрический паспорт или визу;
- документы на автомобиль;
- медицинскую страховку;
- подтверждение цели поездки (например, бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ (для мужчин в возрасте 18-60 лет);
- доверенность, если авто не ваше.
Также действует запрет на ввоз определенных товаров: нельзя ввозить мясо, молочные изделия, мед, животных без разрешений, пиратскую продукцию, оружие, наркотики и более 10 000 евро наличными без декларирования.
Румынские пограничники советуют заблаговременно ознакомиться со всеми требованиями на официальном сайте или позвонить на горячую линию на украинском: +40219590.
Напомним, мы писали, как пересечь границу с ребенком в 2025 и какие правила выезда для родителей. Также сообщали, кто имеет право на пропуск без очереди на границе.
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