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Главная Одесса Без этого документа вас не пустят в Румынию — новые правила

Без этого документа вас не пустят в Румынию — новые правила

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 19:35
Румыния изменила правила въезда для украинских водителей
Машины в очереди на прохождение таможенного контроля. Фото иллюстративное: porom.org

Румыния ввела новое правило для украинцев: без справки о технической исправности авто пограничники не пропускают. Ограничение уже действует и охватывает все типы транспорта — от легковушек до грузовиков. Водителям советуют подготовить документы заранее, чтобы не развернули на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

Украинские водители, которые планируют поездку в Румынию, должны обязательно иметь при себе сертификат техосмотра. Без этой справки пограничники не пропустят в страну. Правило касается не только путешествий на короткий срок, но и транзитного проезда.

Сертификат техосмотра — это документ, подтверждающий исправность автомобиля. Его выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Там проверяют тормозную систему, шины, фары, выбросы и общее техническое состояние машины.

Какие документы нужны для прохождения таможенного контроля с Румынией

Кроме справки о техническом состоянии, для пересечения границы с Румынией нужно иметь:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на автомобиль;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (например, бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ (для мужчин в возрасте 18-60 лет);
  • доверенность, если авто не ваше.

Также действует запрет на ввоз определенных товаров: нельзя ввозить мясо, молочные изделия, мед, животных без разрешений, пиратскую продукцию, оружие, наркотики и более 10 000 евро наличными без декларирования.

Румынские пограничники советуют заблаговременно ознакомиться со всеми требованиями на официальном сайте или позвонить на горячую линию на украинском: +40219590.

Напомним, мы писали, как пересечь границу с ребенком в 2025 и какие правила выезда для родителей. Также сообщали, кто имеет право на пропуск без очереди на границе.

пограничники Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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