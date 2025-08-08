Пограничная полиция Молдовы опровергла фейк - какой именно

Граница с Молдовой. Фото: МИД Украины

Пограничная полиция Молдовы опровергла фейки о присутствии украинских коллег на территории Республики. В правоохранительных органах соседнего государства также назвали эту информацию манипулятивной.

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Реклама

Читайте также:

Опровержение фейка

В сети появилась информация о том, что украинским пограничникам предоставили право заходить на территорию Молдовы до 1,5 км для преследования нарушителей.

В Генеральном инспекторате пограничной полиции Республики опровергли эти слухи. В ведомстве добавили, что подобные утверждения являются предвзятыми и манипулятивными.

"Эта информация является ложной и предвзятой. Деятельность Пограничной полиции осуществляется строго в соответствии с национальным законодательством и действующими двусторонними соглашениями между Республикой Молдова и Украиной, не допуская никакого нарушения суверенитета или территориальной целостности любого государства",— говорится в сообщении пограничной полиции Молдовы.

Опровержение фейка. Фото: скриншот сообщения Пограничной полиции Молдовы

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который бежал в Молдову на пароплане. А также о том, что в соседней стране готовятся к транзиту хасидов.