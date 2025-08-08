Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Фейк и манипуляция — украинских пограничников в Молдове нет

Фейк и манипуляция — украинских пограничников в Молдове нет

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:53
Пограничная полиция Молдовы опровергла фейк - какой именно
Граница с Молдовой. Фото: МИД Украины

Пограничная полиция Молдовы опровергла фейки о присутствии украинских коллег на территории Республики. В правоохранительных органах соседнего государства также назвали эту информацию манипулятивной.

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Реклама
Читайте также:

Опровержение фейка

В сети появилась информация о том, что украинским пограничникам предоставили право заходить на территорию Молдовы до 1,5 км для преследования нарушителей.

В Генеральном инспекторате пограничной полиции Республики опровергли эти слухи. В ведомстве добавили, что подобные утверждения являются предвзятыми и манипулятивными.

"Эта информация является ложной и предвзятой. Деятельность Пограничной полиции осуществляется строго в соответствии с национальным законодательством и действующими двусторонними соглашениями между Республикой Молдова и Украиной, не допуская никакого нарушения суверенитета или территориальной целостности любого государства",— говорится в сообщении пограничной полиции Молдовы.

None - фото 1
Опровержение фейка. Фото: скриншот сообщения Пограничной полиции Молдовы

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который бежал в Молдову на пароплане. А также о том, что в соседней стране готовятся к транзиту хасидов.

Одесса Молдова граница пограничники Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации