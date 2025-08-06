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Головна Одеса Хасиди поїдуть через Одесу до Умані — у Молдові вже готуються

Хасиди поїдуть через Одесу до Умані — у Молдові вже готуються

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:15
Паломництво хасидів через Кишинів та Одесу - яким чином
Хасиди в аеропорту. Фото ілюстративне: stmegi.com

Восени 2025 року через Одесу до Умані пройде щорічне паломництво хасидів. У зв'язку з цим влада Молдови веде переговори з представниками Ізраїлю про транзит євреїв через територію республіки.

Про це повідомляють журналісти видання realidadea.md, посилаючись на міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

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Наприкінці вересня тисячі євреїв-хасидів здійснюють паломництво до Умані на єврейський Новий рік. Це пов'язано із тим, що саме там знаходиться могила раббі Нахмана — засновника брацлавського хасидизму. Після початку війни в Україні Республіка Молдова взяла на себе роль посередника в організації цих релігійних заходів.

"Ми хочемо, щоб процес пройшов коректно, прозоро, як це було у попередні роки. Все має відбуватися законно, правильно, щоб на території Республіки Молдова не було жодних порушень", — заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Додамо, під час паломництва 2023 року, Ізраїль заборгував Молдові близько 200 тисяч доларів, які були витрачені на заходи щодо транзиту хасидів. Через це у 2024-му Кишинів відмовився пропускати євреїв через свою територію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення синагоги в Одесі. А також про атаку дроном на авто рабіна.

Одеса Молдова хасиди євреї Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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