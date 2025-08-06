Паломничество хасидов через Кишинев и Одессу - каким образом

Хасиды в аэропорту. Фото иллюстративное: stmegi.com

Осенью 2025 года через Одессу в Умань пройдет ежегодное паломничество хасидов. В связи с этим власти Молдовы ведут переговоры с представителями Израиля о транзите евреев через территорию республики.

Об этом сообщают журналисты издания realidadea.md, ссылаясь на министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.

Реклама

Читайте также:

Хасиды едут в Одессу

В конце сентября тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань на еврейский Новый год. Это связано с тем, что именно там находится могила рабби Нахмана — основателя брацлавского хасидизма. После начала войны в Украине Республика Молдова взяла на себя роль посредника в организации этих религиозных мероприятий.

"Мы хотим, чтобы процесс прошел корректно, прозрачно, как это было в предыдущие годы. Все должно происходить законно, правильно, чтобы на территории Республики Молдова не было никаких нарушений", — заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Добавим, во время паломничества 2023 года, Израиль задолжал Молдове около 200 тысяч долларов, которые были потрачены на мероприятия по транзиту хасидов. Из-за этого в 2024-м Кишинев отказался пропускать евреев через свою территорию.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении синагоги в Одессе. А также об атаке дроном на авто раввина.