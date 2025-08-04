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Главная Одесса Россия уничтожила синагогу в Одессе — что осталось от здания

Россия уничтожила синагогу в Одессе — что осталось от здания

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 13:17
Атака на Одессу — Россия напала на синагогу, что осудила еврейская община
Атакованная синагога. Фото: Еврейская община Одессы

Во время дроновой атаки на Одессу в ночь на 4 июля была сильно повреждена историческая синагога Пересыпь. Еврейская община города осудила очередной обстрел РФ.

Об этом сообщили в Еврейской общине Одессы.

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Атакованная синагога

В результате дронового обстрела этой ночью сильно пострадала синагога Пересыпь в Одессе. После попадания здание загорелось, а взрывной волной были выбиты окна и двери. В Еврейской общине города решительно осудили эту атаку.

"На следующий день после того, как мы оплакиваем разрушение Храма в Иерусалиме, мы теперь оплакиваем еще одну потерю — серьезные повреждения синагоги Пересыпь в Одессе. Хотя она не использовалась в последние годы, в течение многих поколений она была домом молитвы, памяти и святости, где хранились старинные свитки и книги. Ее разрушение — это рана для нашей общины и нашего наследия", — говорит главный раввин Одессы и области Шломо Бакшт.

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Пожар после атаки. Фото: Еврейская община Одессы
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Синагога после попадания в нее. Фото: Еврейская община Одессы
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Уничтоженные двери. Фото: Еврейская община Одессы

Еврейская община Одессы призвала мировых лидеров и правозащитные организации также осудить акты агрессии со стороны РФ на религиозное учреждение. Добавим, что такие атаки совершаются уже не в первый раз.

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Последствия атаки. Фото: Еврейская община Одессы

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия напала на авто раввина на Херсонщине. А также о дне памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.

Одесса обстрелы евреи Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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