Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 4 августа, снова отключили воду на некоторых улицах Одессы и в некоторых селах области из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, время зависит от адреса проживания абонента.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одесской области.
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Пантелеймоновская, 70-76 — все дома;
- ул. Европейская, 87-93 — все дома;
- ул. Малая Арнаутская, 71-73 — все дома;
- ул. Ришельевская, 72-78 — все дома.
До 17:00 без воды будут жители:
- ул. Семьи Глодан, 1-39А — все дома;
- ул. Костанди, 141А-196 — все дома;
- ул. Академика Королева, 1-70 — все дома;
- ул. Академика Вернадского, 16-121 — все дома;
- ул. Люстдорфская дорога, 142-159 — все дома;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-38 — все дома;
- ул. Левитана, 30-147 — все дома;
- 1-18 линии Люстдорфской дороги;
- ул. Тополиная, 10-30 — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.
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