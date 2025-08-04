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Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:05
Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 августа, снова отключили воду на некоторых улицах Одессы и в некоторых селах области из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, время зависит от адреса проживания абонента.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одесской области.

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Пантелеймоновская, 70-76 — все дома;
  • ул. Европейская, 87-93 — все дома;
  • ул. Малая Арнаутская, 71-73 — все дома;
  • ул. Ришельевская, 72-78 — все дома.

До 17:00 без воды будут жители:

  • ул. Семьи Глодан, 1-39А — все дома;
  • ул. Костанди, 141А-196 — все дома;
  • ул. Академика Королева, 1-70 — все дома;
  • ул. Академика Вернадского, 16-121 — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога, 142-159 — все дома;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-38 — все дома;
  • ул. Левитана, 30-147 — все дома;
  • 1-18 линии Люстдорфской дороги;
  • ул. Тополиная, 10-30 — все дома.
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Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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