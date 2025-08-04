Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 августа, снова отключили воду на некоторых улицах Одессы и в некоторых селах области из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, время зависит от адреса проживания абонента.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одесской области.

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Пантелеймоновская, 70-76 — все дома;

ул. Европейская, 87-93 — все дома;

ул. Малая Арнаутская, 71-73 — все дома;

ул. Ришельевская, 72-78 — все дома.

До 17:00 без воды будут жители:

ул. Семьи Глодан, 1-39А — все дома;

ул. Костанди, 141А-196 — все дома;

ул. Академика Королева, 1-70 — все дома;

ул. Академика Вернадского, 16-121 — все дома;

ул. Люстдорфская дорога, 142-159 — все дома;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-38 — все дома;

ул. Левитана, 30-147 — все дома;

1-18 линии Люстдорфской дороги;

ул. Тополиная, 10-30 — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.