Масштабне відключення води в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 4 серпня, знову відключили воду на деяких вулицях Одеси і в деяких селах області через заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 17:00, час залежить від адреси проживання абонента.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одещини.
До 14:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Пантелеймонівська, 70-76 — усі будинки;
- вул. Європейська, 87-93 — усі будинки;
- вул. Мала Арнаутська, 71-73 — усі будинки;
- вул. Рішельєвська, 72-78 — усі будинки.
До 17:00 без води будуть жителі:
- вул. Сім’ї Глодан, 1-39А — усі будинки;
- вул. Костанді, 141А-196 — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 1-70 — усі будинки;
- вул. Академіка Вернадського, 16-121 — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога, 142-159 — усі будинки;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-38 — усі будинки;
- вул. Левітана, 30-147 — усі будинки;
- 1-18 лінії Люстдорфської дороги;
- вул. Тополина, 10-30 — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.
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