Атака на Одесу — Росія напала на синагогу, що засудила єврейська громада

Атакована синагога. Фото: Єврейська громада Одеси

Під час дронової атаки на Одесу в ніч проти 4 липня була сильно пошкоджена історична синагога Пересип. Єврейська громада міста засудила черговий обстріл РФ.

Про це повідомили у Єврейській громаді Одеси.

Реклама

Читайте також:

Атакована синагога

В результаті дронового обстрілу цієї ночі сильно постраждала синагога Пересип в Одесі. Після влучання будівля загорілася, а вибуховою хвилею було вибито вікна та двері. У Єврейській громаді міста рішуче засудили цю атаку.

"На наступний день після того, як ми оплакуємо зруйнування Храму в Єрусалимі, ми тепер оплакуємо ще одну втрату — серйозні пошкодження синагоги Пересип в Одесі. Хоча вона не використовувалась останніми роками, протягом багатьох поколінь вона була домом молитви, пам’яті та святості, де зберігалися старовинні сувої та книги. Її зруйнування — це рана для нашої громади та нашої спадщини",— каже головний рабин Одеси і області Шломо Бакшт.

Пожежа після атаки. Фото: Єврейська громада Одеси

Синагога після влучання. Фото: Єврейська громада Одеси

Знищені двері. Фото: Єврейська громада Одеси

Єврейська громада Одеси закликала світових лідерів та правозахисні організації також засудити акти агресії з боку РФ на релігійну установу. Додамо, що такі атаки здійснюються вже не вперше.

Наслідки атаки. Фото: Єврейська громада Одеси

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія напала на авто рабина на Херсонщині. А також про день пам'яті українців, які рятували євреєв у під час Другої світової.