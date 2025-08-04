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Головна Одеса Росія знищила синагогу в Одесі — що залишилося від будівлі

Росія знищила синагогу в Одесі — що залишилося від будівлі

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 13:17
Атака на Одесу — Росія напала на синагогу, що засудила єврейська громада
Атакована синагога. Фото: Єврейська громада Одеси

Під час дронової атаки на Одесу в ніч проти 4 липня була сильно пошкоджена історична синагога Пересип. Єврейська громада міста засудила черговий обстріл РФ.

Про це повідомили у Єврейській громаді Одеси.

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Атакована синагога

В результаті дронового обстрілу цієї ночі сильно постраждала синагога Пересип в Одесі. Після влучання будівля загорілася, а вибуховою хвилею було вибито вікна та двері. У Єврейській громаді міста рішуче засудили цю атаку.

"На наступний день після того, як ми оплакуємо зруйнування Храму в Єрусалимі, ми тепер оплакуємо ще одну втрату — серйозні пошкодження синагоги Пересип в Одесі. Хоча вона не використовувалась останніми роками, протягом багатьох поколінь вона була домом молитви, пам’яті та святості, де зберігалися старовинні сувої та книги. Її зруйнування — це рана для нашої громади та нашої спадщини",— каже головний рабин Одеси і області Шломо Бакшт.

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Пожежа після атаки. Фото: Єврейська громада Одеси
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Синагога після влучання. Фото: Єврейська громада Одеси
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Знищені двері. Фото: Єврейська громада Одеси

Єврейська громада Одеси закликала світових лідерів та правозахисні організації також засудити акти агресії з боку РФ на релігійну установу. Додамо, що такі атаки здійснюються вже не вперше.

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Наслідки атаки. Фото: Єврейська громада Одеси

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія напала на авто рабина на Херсонщині. А також про день пам'яті українців, які рятували євреєв у під час Другої світової.

Одеса обстріли євреї Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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