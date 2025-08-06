Одесситы поддержали идею развития туризма во время войны

Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситы поддерживают идею развития туризма в нашем городе, ведь он необходим для малого и среднего бизнеса, а также для сферы обслуживания. Хотя некоторые граждане считают, что во время войны эта отрасль должна быть частично ограничена.

Об этом сообщает одесская мэрия по результатам опроса в приложении MISTO.

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Туризм во время войны

В приложении MISTO провели опрос на тему "Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны?". Несмотря на регулярные обстрелы со стороны РФ, большинство одесситов считает, что эту отрасль необходимо развивать.

Горожане проголосовали следующим образом:

67% одесситов считают, что туризм нужен городу, ведь он нужен бизнесу, экономике и сфере обслуживания.

28% поддерживают туризм, но с ограничениями (с соблюдением мер безопасности, учетом воздушных тревог, с уважением к военным и памяти о погибших).

5% считают, что "сейчас не время".

"В общем, результаты свидетельствуют о стремлении сохранять жизнь и человечность несмотря на войну. Туризм — это не только об отдыхе. Это проявление внутренней силы общества, его культуры, способности строить будущее даже в самые тяжелые периоды",— говорится в сообщении мэрии.

Результаты опроса. Фото: скриншот результатов опроса

Напомним, недавно мы писали о том, на что туристы тратят деньги в Одессе. А также о том, безопасно ли отдыхать на побережье нашего города.