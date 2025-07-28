Пляжний сезон в Одесі 2025 року — наскільки безпечно відпочивати біля моря

Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри повітряні тривоги, атаки дронів і воєнну реальність, в Одесі офіційно відкритий пляжний сезон. Люди прагнуть тепла, сонця і хочуть бодай на кілька годин забути про новини з фронту. Але за відносним спокоєм — тривога, що може раптово повернутись у вигляді сирени або вибуху над морем.

Журналісти Новини.LIVE запитали в мешканців міста, чи почуваються вони безпечно на пляжах.

Реклама

Читайте також:

Курортний сезон в Одесі

Найперше, що озвучують люди, — це суперечливі почуття. З одного боку, море залишається джерелом сили, спокою й радості. З іншого — постійне усвідомлення небезпеки. Дехто зізнається, що вже звик до тривожного фону і намагається не зважати.

"Так, були вже декілька разів на пляжі, водичка дуже тепла. Загалом якесь лячне відчуття все ж таки є. Але з іншого боку, байдуже вже", — каже Давид.

Місцевий житель Давид про відпочинок біля моря. Фото: Новини.LIVE

Умови на Одеських пляжах дуже різні. Десь є укриття, десь немає навіть елементарної безпеки. Частина одеситів намагається обирати ті локації, де можна хоча б теоретично сховатися у разі повітряної тривоги. Але навіть тоді почуття спокою залишається відносним.

"На пляжах, де є укриття, то більш-менш з безпекою, а так взагалі страшно. Коли тривога, то ходимо до укриття, ну а коли немає, то відпочиваємо біля води", — розповідає Вікторія.

Одеситка Вікторія про безпеку на Одеських пляжах. Фото: Новини.LIVE

Найгостріше тему безпеки сприймають батьки з маленькими дітьми. Для них море — це не просто розвага, а й зона потенційної загрози, де рішення доводиться приймати миттєво. Тому такі родини або відвідують пляжі дуже обережно, або взагалі уникають цього.

"Була на пляжі, на щастя, в той момент тривоги не було. Якби я її застала, мені однозначно відразу стало б лячно. Але однозначно, якби я була б з дитинкою, і це відбувалося б, то тільки укриття, іншого виходу немає", — підкреслює Олександра.

Місцева жителька Олександра про укриття на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Небезпека на пляжах

Є й ті, хто стикався з реальною небезпекою вже під час роботи або перебування на пляжі. У таких випадках емоції не залишають простору для романтики — залишається лише рефлексія про везіння і безвихідь.

"Я працюю, на одному з пляжів. Після останніх обстрілів було дуже страшно, ми побачили, як збивали шахеди прямо над морем. Насправді не дуже приємно, але що робити", — каже Валерія.

Одеситка Валерія про небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Серед основних проблем, які озвучують одесити, не тільки відсутність укриттів, а й критично слабкий мобільний зв’язок. Це значно ускладнює ситуацію: люди можуть просто не дізнатися про повітряну тривогу вчасно, а значить не встигнуть вжити заходів безпеки.

"Так, відвідували. Не відчуваю себе безпечно. А тому, що дуже погано ловить зв'язок і незрозуміло, коли починається повітряна тривога", — додає Катерина.

Місцева жителька Катерина про поганий зв'язок біля моря. Фото: Новини.LIVE

Неприємні враження — це не лише внутрішня тривожність, а й просто некомфортно. У поєднанні з військовими ризиками така картина стає вагомим аргументом на користь відмови від відпочинку біля моря.

"Один раз була на пляжі, проте не почуваюсь там безпечно. Ми були на Зерновій, там немає укриттів і дуже брудно", — каже Наталя.

Одеситка Наталія про укриття на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Пляжний сезон в Одесі — це не про курортний настрій, а про складний компроміс. Між втомою й обережністю. Між жагою до нормального життя і страхом, який змушує озиратися в небо. Люди йдуть до моря — бо море завжди було частиною одеського серця. Але тепер кожен візит — це свідомий вибір із ризиком.

Раніше ми писали про те, чи безпечно плавати в Чорному морі. А також про те, які ціни на відпочинок біля моря в Аркадії.