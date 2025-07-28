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Главная Одесса Пляжный сезон в Одессе — чувствуют ли люди себя безопасно у моря

Пляжный сезон в Одессе — чувствуют ли люди себя безопасно у моря

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 22:33
Пляжный сезон в Одессе в 2025 году — насколько безопасно отдыхать у моря
Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на воздушные тревоги, атаки дронов и военную реальность, в Одессе официально открыт пляжный сезон. Люди хотят тепла, солнца и хотят хотя бы на несколько часов забыть о новостях с фронта. Но за относительным спокойствием — тревога, которая может внезапно вернуться в виде сирены или взрыва над морем.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей города, чувствуют ли они себя безопасно на пляжах.

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Первое, что озвучивают люди, — это противоречивые чувства. С одной стороны, море остается источником силы, спокойствия и радости. С другой — постоянное осознание опасности. Некоторые признаются, что уже привыкли к тревожному фону и стараются не обращать внимания.

"Да, были уже несколько раз на пляже, водичка очень теплая. В общем, какое-то пугающее ощущение все же есть. Но с другой стороны, безразлично уже", — говорит Давид.

Одесит Давид про відпочинок біля моря
Местный житель Давид об отдыхе у моря. Фото: Новини.LIVE

Условия на Одесских пляжах очень разные. Где-то есть укрытие, где-то нет даже элементарной безопасности. Часть одесситов старается выбирать те локации, где можно хотя бы теоретически укрыться в случае воздушной тревоги. Но даже тогда чувство спокойствия остается относительным.

"На пляжах, где есть укрытия, то более или менее с безопасностью, а так вообще страшно. Когда тревога, то ходим в укрытие ну, а когда нет, то отдыхаем у воды", — рассказывает Виктория.

Місцева жителька Вікторія про безпеку на Одеських пляжах
Одесситка Виктория о безопасности на Одесских пляжах. Фото: Новини.LIVE

Острее всего тему безопасности воспринимают родители с маленькими детьми. Для них море — это не просто развлечение, но и зона потенциальной угрозы, где решение приходится принимать мгновенно. Поэтому такие семьи или посещают пляжи очень осторожно, или вообще избегают этого.

"Была на пляже, к счастью, в тот момент тревоги не было. Если бы я ее застала, мне однозначно сразу стало бы страшно. Но однозначно, если бы я была с ребеночком, и это бы происходило, то только — укрытие другого выхода нет", — подчеркивает Александра.

Одеситка про укриття на пляжі
Местная жительница Александра об укрытии на пляже. Фото: Новини.LIVE

Опасность на пляжах

Есть и те, кто сталкивался с реальной опасностью уже во время работы или пребывания на пляже. В таких случаях эмоции не оставляют пространства для романтики — остается лишь рефлексия о везении и безысходности.

"Я работаю на одном из пляжей. После последних обстрелов было очень страшно, мы увидели, как сбивали шахеды прямо над морем. На самом деле не очень приятно, но что делать", — говорит Валерия.

Місцева жителька Валерія про небезпеку на пляжах
Одесситка Валерия об опасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Среди основных проблем, которые озвучивают одесситы, — не только отсутствие укрытий, но и критически слабая мобильная связь. Это значительно усложняет ситуацию: люди могут просто не узнать о воздушной тревоге вовремя, а значит не успеют принять меры безопасности.

"Да, посещали. Не чувствую себя безопасно. А потому, что очень плохо ловит связь и непонятно, когда начинается воздушная тревога", — добавляет Екатерина.

Одеситка Катерина про поганий звязок біля моря
Местная жительница Екатерина о плохой связи у моря. Фото: Новини.LIVE

Неприятные впечатления — это не только внутренняя тревожность, но и просто некомфортно. В сочетании с военными рисками такая картина становится весомым аргументом в пользу отказа от отдыха у моря.

"Один раз была на пляже, однако не чувствую себя там безопасно. Мы были на Зерновой, там нет укрытий и очень грязно", — говорит Наталья.

Місцева жителька Наталія про забруднені пляжі
Одесситка Наталья об укрытии на пляже. Фото: Новини.LIVE

Пляжный сезон в Одессе — это не о курортном настроении, а о сложном компромиссе. Между усталостью и осторожностью. Между жаждой нормальной жизни и страхом, который заставляет оглядываться в небо. Люди идут к морю — потому что море всегда было частью одесского сердца. Но теперь каждый визит — это сознательный выбор с риском.

Ранее мы писали, о том безопасно ли плавать в Черном море. А также, о том какие цены на отдых у моря в Аркадии.

Одесса отдых Черное море пляж курорты Новости Одессы безопасность война в Украине
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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