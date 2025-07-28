Яка температура води сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 28 липня

Курортний сезон — яка температура води в морі у Одеси
Сьогодні, у неділю, 28 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі вздовж узбережжя підвищиться на декілька градусів, що має порадувати відпочивальників.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 28 липня ще більше прогріється. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +24...+25°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ з грозою. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +30 °C до +35 °C, а місцями до +38 °C. На автошляхах області зранку серпанок, видимість 2-4 км.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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