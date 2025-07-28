Какая температура воды сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 28 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 28 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море вдоль побережья повысится на несколько градусов, что должно порадовать отдыхающих.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 28 июля еще больше прогреется. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +24...+25°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +23...+25 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а местами и кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+25 °C, днем — от +30 °C до +35 °C, а местами до +38 °C. На автодорогах области утром дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.