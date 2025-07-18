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Головна Одеса Курортний сезон у розпалі — чи безпечне море в Одесі

Курортний сезон у розпалі — чи безпечне море в Одесі

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Дата публікації: 18 липня 2025 19:43
Чи безпечне Чорне море в Одесі для купання зараз
Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Туристичний сезон у розпалі — пляжі заповнені, спека жене людей у воду, і, здається, що море — як і раніше, спокійне й безпечне. На перший погляд, важко повірити, що досі триває повномасштабна війна. Але це лише ілюзія, до моменту поки не прокричить сигнал повітряної тривоги. Проте не всю небезпеку ми можемо побачити науковці попереджають: видиме — не головне. Справжні зміни відбуваються під водою — на рівні ДНК та харчових ланцюгів, морських біоценозів. Війна змінила не лише ландшафт на суші. Кожен вибух, кожен викид і кожне забруднення стали пусковими механізмами глибоких зрушень в екосистемі Чорного моря.

Про те, яка зараз ситуація з Чорним морем та наскільки безпечно там плавати, журналісти Новини.LIVE запитали в еколога Юрія Квача.

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Стан Чорного моря сьогодні 

Попри періодичні панічні повідомлення про плями мазуту чи сміття, санітарна ситуація на пляжах Чорного моря нині залишається стабільною. Санепідемстанція регулярно відбирає проби води, і поки що результати не викликають серйозних побоювань. Видимість висока, стороннього запаху немає, вода прозора. Але це — лише одне з вимірів безпеки. 

"Цього року негативних якихось заключень не було, вода достатньо чиста і купатися можна. І ви навіть можете подивитись на якість води. Вона прозора, чиста. Так що, я не можу сказати, що це несе якусь небезпеку для людини", — запевняє еколог Юрій Квач. 

еколог Юрій Ткач про Чорне море
Еколог Юрій Квач про стан Чорного моря сьогодні. Фото: Новини.LIVE 

Втім, фахівець не радить забувати про здоровий глузд — навіть якщо море виглядає привабливо. Морська вода залишається непридатною для вживання, а на узбережжях все ще можуть з’являтися окремі осередки забруднення.

Мазут на одеських пляжах

Поява мазутних плям на узбережжі стала одним із найгучніших сигналів екологічного занепаду цього сезону. Чорні згустки, що осідають у піску, — це не просто неприємний вигляд, а й довготривала загроза для фауни, флори й навіть туризму. Цей вид забруднення має здатність роками залишатися в довкіллі.

"Мазут, специфічний тим, що він перемішується з піском. І, з одного боку, разом з ним його може штормами відносити на глибину, і він якось буде з часом утилізуватись. З іншого боку, він дуже довго розкладається, тому час від часу він буде спливати", — пояснює еколог Юрій Квач.

Фракції мазуту
Фракції мазуту. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Утилізація мазуту природним шляхом — це питання не тижнів і не місяців. Це може тривати десятки років, і весь цей час частки нафтопродуктів будуть з'являтися на поверхні. Для морських організмів мазут може стати фатальним: він забиває зябра риб, покриває панцир крабів, а також здатен отруювати кормову базу для багатьох видів. Очищення таких забруднень вимагає серйозної техніки, якої в умовах війни просто немає. 

Підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції став не тільки гуманітарною трагедією, а й справжньою екологічною катастрофою. Потоки технічно забрудненої води несли у Чорне море мертву органіку, важкі метали, фекальні залишки й пестициди. Це знищило цілий пласт морського життя у прибережній зоні. І хоч природа має здатність до самовідновлення, фахівці констатують: повернення до "довоєнного" екологічного стану вже неможливе. Сталася зміна біологічної рівноваги. Проте люди, які збирають морепродукти самотужки, не можуть бути впевненими у їхній безпечності. 

"Офіційно у нас промислу наразі немає в морі. Тому контролю, санітарно-епідеміологічного цієї продукції немає. І ми не можемо сказати, яка якість морепродуктів, наскільки вони забруднені. Тому що те, що зараз збирається самостійно людьми, це нелегально", — каже еколог.

еколог Юрій Ткач про Каховську ГЕС
Експерт Юрій Квач про наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE 

Відсутність офіційного вилову позбавляє державу змоги проводити перевірки, а місцеве населення — права на якісну інформацію про ризики. В таких умовах споживання дарів моря перетворюється на лотерею зі здоров’ям.

Нові види популяцій

Зміна водного середовища призвела до серйозної трансформації популяцій. Види, які виявилися менш витривалими, вимерли, а на їх місце прийшли інші — не обов’язково інвазивні, але все одно не ті, що переважали раніше. Це перезапуск екосистеми в іншому складі, з новими взаємодіями й ризиками для майбутнього. Як кажуть фахівці, ми зараз маємо справу не з тимчасовою кризою, а з новим морем.

"Коли відбулися зміни, вони вже раз і назавжди. Це місце було швидко зайнято іншими видами. Це часто були наші види, які були менш численні, але стали більш численними", — каже еколог.

Хвилі на морі
Море біля берегів Одеси. Фото: Новини.LIVE 

Найбільше занепокоєння викликає те, що вплив цих змін ми побачимо не одразу. Генетичні мутації, які сформувалися сьогодні, можуть проявити себе за 10–20 років. І невідомо, до чого це призведе — можливо, до нових хвороб, зниження різноманіття або зростання агресивних видів.

Вплив війни на екосистему 

Один із найболючіших аспектів нинішньої ситуації — відсутність повноцінного доступу до моря. Через постійну небезпеку обстрілів наукові експедиції не проводяться. Збір даних здійснюється лише фрагментарно — і то переважно у межах кримінальних справ чи на запит силових органів. Тому дослідники працюють у повній темряві: маючи фрагменти пазла, але не бачачи цілісної картини.

"Ми не можемо вийти в море й оцінити ситуацію глобально. Ми робимо такі роботи тільки, якщо нас запрошує прокуратура. Але це окремі акції, які не дають цілісної картини", — наголошує експерт.

еколог Юрій Ткач про вплив війни на море
Еколог Юрій Квач про наслідки війни на екосистему Чорного моря. Фото: Новини.LIVE 

Наукове осмислення нинішньої екологічної кризи стане можливим лише після завершення бойових дій. До того часу море залишатиметься під невидимим, але потужним тиском. І попри тишу на поверхні, під хвилями триває боротьба, про яку ми ще мало знаємо.

Раніше ми писали, що міни з Чорного моря можуть дістатися берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. А також про те, що на Одещині з'явилися "морські коти", яку небезпеку вони несуть для людей.  

Одеса Чорне море курорти Новини Одеси туризм екосистема
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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