Безопасно ли Черное море в Одессе для купания сейчас

Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Туристический сезон в разгаре — пляжи заполнены, жара гонит людей в воду, и, кажется, что море — по-прежнему спокойное и безопасное. На первый взгляд, трудно поверить, что до сих пор продолжается полномасштабная война. Но это лишь иллюзия, до момента пока не прокричит сигнал воздушной тревоги. Однако не всю опасность мы можем увидеть ученые предупреждают: видимое — не главное. Настоящие изменения происходят под водой — на уровне ДНК, на уровне пищевых цепей, на уровне морских биоценозов. Война изменила не только ландшафт на суше. Каждый взрыв, каждый выброс и каждое загрязнение стали пусковыми механизмами глубоких сдвигов в экосистеме Черного моря.

Однако, какая сейчас ситуация с Черным морем и насколько безопасно там плавать, журналисты Новини.LIVE спросили у эколога Юрия Квача.

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Состояние Черного моря сегодня

Несмотря на периодические панические сообщения о пятнах мазута или мусора, санитарная ситуация на пляжах Черного моря сейчас остается стабильной. Санэпидемстанция регулярно отбирает пробы воды, и пока результаты не вызывают серьезных опасений. Видимость высокая, постороннего запаха нет, вода прозрачная. Но это — лишь одно из измерений безопасности.

"В этом году негативных каких-то заключений не было, вода достаточно чистая и купаться можно. И вы даже можете посмотреть на качество воды. Она прозрачная, чистая. Так что, я не могу сказать, что это несет какую-то опасность для человека", — уверяет эколог Юрий Квач.

Эколог Юрий Квач о состоянии Черного моря сегодня. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, специалист не советует забывать о здравом смысле — даже если море выглядит привлекательно. Морская вода остается непригодной для употребления, а на побережьях все еще могут появляться отдельные очаги загрязнения.

Мазут на одесских пляжах

Появление мазутных пятен на побережье стало одним из самых громких сигналов экологического упадка этого сезона. Черные сгустки, оседающие в песке, — это не просто неприятный вид, но и долговременная угроза для фауны, флоры и даже туризма. Этот вид загрязнения обладает способностью годами оставаться в окружающей среде.

"Мазут, специфический тем, что он перемешивается с песком. И, с одной стороны, вместе с ним его может штормами относить на глубину, и он как-то будет со временем утилизироваться. С другой стороны, он очень долго разлагается, поэтому время от времени он будет всплывать", — объясняет эколог Юрий Квач.

Фракции мазута. Фото: Иван Русев в соцсети

Утилизация мазута естественным путем — это вопрос не недель и не месяцев. Это может длиться десятки лет, и все это время частицы нефтепродуктов будут появляться на поверхности. Для морских организмов мазут может стать фатальным: он забивает жабры рыб, покрывает панцирь крабов, а также способен отравлять кормовую базу для многих видов. Очистка таких загрязнений требует серьезной техники, которой в условиях войны просто нет.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции стал не только гуманитарной трагедией, но и настоящей экологической катастрофой. Потоки технически загрязненной воды несли в Черное море мертвую органику, тяжелые металлы, фекальные остатки и пестициды. Это уничтожило целый пласт морской жизни в прибрежной зоне. И хотя природа обладает способностью к самовосстановлению, специалисты констатируют: возвращение к "довоенному" экологическому состоянию уже невозможно. Произошло изменение биологического равновесия. Однако люди, которые собирают морепродукты самостоятельно, не могут быть уверенными в их безопасности.

"Официально у нас промысла пока нет в море. Поэтому контроля, санитарно-эпидемиологического этой продукции нет. И мы не можем сказать, какое качество морепродуктов, насколько они загрязнены. Потому что то, что сейчас собирается самостоятельно людьми, это нелегально", — говорит эколог.

Эксперт Юрий Квач о последствиях подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие официального вылова лишает государство возможности проводить проверки, а местное население — права на качественную информацию о рисках. В таких условиях потребление даров моря превращается в лотерею со здоровьем.

Новые виды популяций

Изменение водной среды привело к серьезной трансформации популяций. Виды, которые оказались менее выносливыми, вымерли, а на их место пришли другие — не обязательно инвазивные, но все равно не те, что преобладали раньше. Это перезапуск экосистемы в другом составе, с новыми взаимодействиями и рисками для будущего. Как говорят специалисты, мы сейчас имеем дело не с временным кризисом, а с новым морем.

"Когда произошли изменения, они уже раз и навсегда. Это место было быстро занято другими видами. Это часто были наши виды, которые были менее многочисленны, но стали более многочисленными", — говорит эколог.

Море у берегов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Наибольшее беспокойство вызывает то, что влияние этих изменений мы увидим не сразу. Генетические мутации, которые сформировались сегодня, могут проявить себя через 10-20 лет. И неизвестно, к чему это приведет — возможно, к новым болезням, снижению разнообразия или росту агрессивных видов.

Влияние войны на экосистему

Один из самых болезненных аспектов нынешней ситуации — отсутствие полноценного доступа к морю. Из-за постоянной опасности обстрелов научные экспедиции не проводятся. Сбор данных осуществляется лишь фрагментарно — и то преимущественно в рамках уголовных дел или по запросу силовых органов. Поэтому исследователи работают в полной темноте: имея фрагменты пазла, но не видя целостной картины.

"Мы не можем выйти в море и оценить ситуацию глобально. Мы делаем такие работы только, если нас приглашает прокуратура. Но это отдельные акции, которые не дают целостной картины", — отмечает эксперт.

Эколог Юрий Квач о последствиях войны на экосистему Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Научное осмысление нынешнего экологического кризиса станет возможным только после завершения боевых действий. К тому времени море будет оставаться под невидимым, но мощным давлением. И несмотря на тишину на поверхности, под волнами продолжается борьба, о которой мы еще мало знаем.

Ранее мы писали, что мины из Черного моря могут добраться до берегов Румынии, Болгарии и Турции. А также о том, что в Одесской области появились "морские коты", какую опасность они несут для людей.