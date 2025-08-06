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Головна Одеса Туризм під обстрілами — як до цього відносяться одесити

Туризм під обстрілами — як до цього відносяться одесити

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:03
Одесити підтримали ідею розвитку туризму під час війни
Люди в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесити підтримують ідею розвитку туризму у нашому місті, адже він необхідний для малого та середнього бізнесу та сфери обслуговування. Хоча деякі громадяни вважають, що під час війни ця галузь має бути частково обмежена.

Про це повідомляє одеська мерія за результатами опитування у застосунку MISTO.

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Туризм під час війни

У застосунку MISTO провели опитування на тему "Чи підтримуєте ви розвиток внутрішнього туризму під час війни?". Незважаючи на регулярні обстріли з боку РФ, більшість одеситів вважає, що цю галузь необхідно розвивати.

Містяни проголосували наступним чином:

  • 67% одеситів вважають, що туризм потрібен місту, адже він потрібен бізнесу, економіці та сфері обслуговування.
  • 28% підтримують туризм, але з обмеженнями (з дотриманням безпекових заходів, врахуванням повітряних тривог, з повагою до військових і пам’яті про загиблих).
  • 5% вважають, що "зараз не на часі".

"Загалом, результати свідчать про прагнення зберігати життя і людяність попри війну. Туризм — це не лише про відпочинок. Це прояв внутрішньої сили суспільства, його культури, здатності будувати майбутнє навіть у найважчі періоди",— йдеться у повідомленні мерії.

Туризм під час війни — що думають одесити - фото 1
Результати опитування. Фото: скріншот результатів опитування

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на що туристи витрачають гроші в Одесі. А також про те, чи безпечно відпочивати на узбережжі нашого міста.

Одеса опитування Новини Одеси туризм війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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