Ціни в Одесі 2025 — оренда квартир, харчування та бюджетні варіанти відпочинку

Туристи на екскурсійному автобусі. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок у Південній Пальмірі завжди був недешевим задоволенням — до початку повномасштабної війни навіть приказка була "не вистачає грошей на Одесу — їдь у Туреччину". Яка ж ситуація сьогодні? Чи стала перлина біля моря доступнішою, чи ціни все ще високі? Чи вплинули постійні атаки з боку РФ на туристичну сферу?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з туристами, щоб дізнатися, наскільки дорого відпочивати в Одесі цього літа.

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Оренда квартир в Одесі

Житло — найвитратніша стаття і з цим згодні абсолютно учасники опитування. Через сезонний попит власники підіймають ціни, тому знайти недорогий варіант складно. Доводиться витрачати багато часу на пошуки, щоб не витратити майже всі гроші на нічліг.

"Найдорожче — це знайти місце проживання. Розваги і ресторани не у пріоритеті, адже часу і грошей часто бракує. В Одесі дійсно дуже дорого, особливо в сезон", — каже Максим.

Відпочиваючий Максим про вартість відпочинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE



Так пропозиції подобової оренди стартують від 600 грн за однокімнатну квартиру, у районах на кшталт Аркадії — 800–1300 грн/добу, двокімнатні — 1500–2000 грн/добу. Середня вартість номера в готелях Одеси влітку становить приблизно 3500–4000 грн за ніч за 3‑4‑зіркові заклади. Бюджетні готелі іноді пропонують номери за від 600 грн/ніч.

"У порівнянні з Дніпром тут божеські ціни. Я сьогодні за сніданок разом з десертом заплатив близько 500 гривень. В Дніпрі це коштувало б удвічі дорожче. Готель теж дуже дешевий — 600–700 гривень за кімнату на кілька днів", — розповідає Богдан.

Турист Богдан про різницю між цінами в Одесі та Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Бюджетний відпочинок

Однак попри сезонні підвищення цін, відпочити бюджетно можна, якщо розумно планувати, найголовніше це знайти доступне житло з кухнею, щоб готувати їжу самостійно, а не переплачувати в кафе та ресторанах. Такий підхід дозволяє зекономити суттєво і зробити відпочинок комфортним навіть із обмеженим бюджетом.

"Якщо ви хочете приїхати і реально погуляти, треба мати гроші. Але якщо не маєте високих доходів, можна зекономити. Берете житло з кухнею, купуєте продукти в супермаркетах і готуєте самі — так значно дешевше. А якщо не хочете морочитися з готуванням, можна сходити в недорогі ресторанчики", — каже Валерія.

Відпочиваюча Валерія про варіанти економії. Фото: Новини.LIVE



Такі поради підтверджують і інші відпочивальники, які також шукають способи знизити витрати під час відпочинку. Економія на харчуванні та житлі допомагає зробити поїздку доступнішою для всієї родини.

"Ми вибрали бюджетний варіант сім’єю, залишилися в Санжійці і приїхали в Одесу на екскурсію. Найдорожче у відпочинку — житло і продукти. Ресторани майже не відвідуємо, самі готуємо або закуповуємося в магазинах", — додає Діана.

Туристка Діана про найдорожчі витрати. Фото: Новини.LIVE





Попри всі складнощі і подорожчання, море і пляжі залишаються для туристів найголовнішою цінністю Одеси. Вони готові платити за це, адже іншого такого місця в Україні зараз немає.

"Якщо є бажання, знайдеш кошти. Звичайно, ціни підросли, але море лишилося тільки тут, ні Азовського, ні Чорного. Люди пристосовуються, і хто любить Одесу — той знайде гроші. Найдорожче — це оренда житла", — каже Марина.

Відпочиваюча Марина про унікальність Одеси. Фото: Новини.LIVE



Одеса сьогодні — це місто, де можна знайти варіанти відпочинку на будь-який бюджет. Хтось готовий платити більше за комфорт, хтось пристосовується і готує сам. Але всі згодні, що головне — це море, яке залишається найкращим приводом приїжджати сюди навіть у непрості часи.

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