Погода в Одесі сьогодні, 4 серпня: спека та тепле море

Люди біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 серпня, в Одесі обіцяє бути по-літньому спекотним і сухим. Повітря прогріється до +32 °C, але врятуватися від спеки допоможе море. Температура води тримається на приємному рівні — +23…+24 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі сьогодні 4 серпня

В Одесі сьогодні небо буде мінливо хмарним, а вітер — слабкий, змінного напрямку, всього 3–8 метрів за секунду.

Ніч у місті була теплою — температура не опускалась нижче +19…+21 °C. Вдень сонце розігріє до +32 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Яка температура води у морі сьогодні

Температура морської води біля одеського узбережжя тримається в межах +23…+24 °C — саме така, яка підходить і для ранкового запливу, і для вечірнього купання після роботи.

Погода в Одеській області на сьогодні 4 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

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