Погода в Одесі сьогодні, 4 серпня: спека та тепле море

Море в Одесі освіжає — яка температура води сьогодні
Сьогодні, 4 серпня, в Одесі обіцяє бути по-літньому спекотним і сухим. Повітря прогріється до +32 °C, але врятуватися від спеки допоможе море. Температура води тримається на приємному рівні — +23…+24 градуси.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі сьогодні 4 серпня
В Одесі сьогодні небо буде мінливо хмарним, а вітер — слабкий, змінного напрямку, всього 3–8 метрів за секунду.
Ніч у місті була теплою — температура не опускалась нижче +19…+21 °C. Вдень сонце розігріє до +32 °C.
Яка температура води у морі сьогодні
Температура морської води біля одеського узбережжя тримається в межах +23…+24 °C — саме така, яка підходить і для ранкового запливу, і для вечірнього купання після роботи.
Погода в Одеській області на сьогодні 4 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
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