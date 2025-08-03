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Головна Одеса Курортний сезон в Одесі — температура моря б’є рекорди

Курортний сезон в Одесі — температура моря б’є рекорди

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 05:33
Погода в Одесі 3 серпня: яке море та температура повітря
Жінка охолоджується під пляжним душем. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 3 серпня, в Одесі ясно, сухо і спекотно. Температура повітря вдень сягатиме +36 °C, а море прогрілося до комфортних +24 °C. Ідеальний день для пляжного відпочинку, але з головним убором та водою під рукою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на сьогодні, 3 серпня

Вітер північно-східний, помірний — 7–12 м/с, що трохи освіжатиме повітря. Вночі було +20...+22 °C, а вдень — спека до +32°C.

Температура Чорного моря біля одеського узбережжя коливається в межах +23...+24 °C, тож вода тепла й приємна для купання. Пляжні дні тривають, але сонце активне — не забудьте про сонцезахист і питну воду.

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області на сьогодні, 3 серпня

У всій Одеській області подібна ситуація: сухо, дощів не очікується. Вночі — від +17 °C до +22 °C, вдень — +29...+34 °C. На дорогах — видимість добра, тож подорожувати регіоном сьогодні безпечно та зручно.

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Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, липень на Одещині видався спекотним і майже без дощів, що суттєво ускладнило умови для розвитку пізніх сільгоспкультур. Також ми писали, що на центральному пляжі Чорноморська, що на Одещині, уже кілька діб шукають підлітка, якого знесло у море.

погода Одеса Чорне море Одеська область синоптик Новини Одеси
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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