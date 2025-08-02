Суха спека у липні знищила частину врожаю на Одещині

Цибуля у сухому ґрунті. Фото ілюстративне: pixabay

Липень видався спекотним і майже без дощів, що суттєво ускладнило умови для розвитку пізніх сільгоспкультур. Через суховії та брак вологи частина рослин зів’яла, а на окремих полях їх узагалі довелося знищити.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Які культури постраждали

Агрометеорологи підбили підсумки липня — місяця, що приніс фермерам чимало клопотів. Високі температури, відсутність ефективних опадів і сухе повітря стали критичними чинниками для пізніх сільськогосподарських культур.

На багатьох площах посіви соняшника та кукурудзи опинилися у пригніченому стані. Рослини в’янули, жовкли, скручувались і всихали. В окремих районах півдня та центру України засуха призвела до повної загибелі культур — посіви довелося передискувати.

Ґрунт висох до метра

Ґрунт висихав глибоко: у деяких районах — до метра. Це позначилося не лише на зернових, а й на овочах та бульбокоренеплодах. Висока температура ґрунту на глибині 10 см погіршила ріст та розвиток картоплі, буряків, моркви, капусти та інших культур.

Нагадаємо, фермери Одещини вже зібрали понад 3 мільйони тонн зернових. Також ми писали, що заморозки знищили більшу частину врожаю персиків у нашому регіоні.