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Главная Одесса Жара и суховеи — как июль ударил по урожаю на Одесчине

Жара и суховеи — как июль ударил по урожаю на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:16
Сухая жара в июле уничтожила часть урожая в Одесской области
Лук в сухой почве. Фото иллюстративное: pixabay

Июль выдался жарким и почти без дождей, что существенно усложнило условия для развития поздних сельхозкультур. Из-за суховеев и нехватки влаги часть растений завяла, а на отдельных полях их вообще пришлось уничтожить.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот из Telegram

Какие культуры пострадали

Агрометеорологи подвели итоги июля — месяца, который принес фермерам немало хлопот. Высокие температуры, отсутствие эффективных осадков и сухой воздух стали критическими факторами для поздних сельскохозяйственных культур.

На многих площадях посевы подсолнечника и кукурузы оказались в угнетенном состоянии. Растения увядали, желтели, скручивались и усыхали. В отдельных районах юга и центра Украины засуха привела к полной гибели культур — посевы пришлось передисковать.

Почва высохла до метра

Почва высыхала глубоко: в некоторых районах — до метра. Это сказалось не только на зерновых, но и на овощах и клубнекорнеплодах. Высокая температура почвы на глубине 10 см ухудшила рост и развитие картофеля, свеклы, моркови, капусты и других культур.

Напомним, фермеры Одесской области уже собрали более 3 миллионов тонн зерновых. Также мы писали, что заморозки уничтожили большую часть урожая персиков в нашем регионе.

Одесса урожай Одесская область Новости Одессы жара засуха
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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