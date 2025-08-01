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Головна Одеса Лідери у жнивах — скільки зернових зібрали фермери Одещини

Лідери у жнивах — скільки зернових зібрали фермери Одещини

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:45
Одещина лідирує під час жнив 2025, - Олег Кіпер
Жнива на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фермери Одещини знову б'ють всі рекорди під час жнив 2025. Попри війну та постійні обстріли, аграрії вже зібрали понад 3 мільйони тонн зернових.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Жнива на Одещині

Протягом жнив 2025 року фермери Одещини зібрали 3 089,1 тисячі тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Для  цього аграріям довелося обробити 1 070,4 тисячі гектарів полів регіону.

"Знову попереду! Це неймовірна праця, сила та відданість наших людей. Пишаємось нашою родючою землею та всіма, хто її обробляє! Одещина — №1 в Україні: 3 089,1 тис. тонн зібрано з 1 070,4 тис. га!Дякую кожному, хто щодня сіє, жне і тримає цю землю!" — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережі.

Для порівняння: станом на 25 липня у Кіровоградській області зібрали 1,5 мільйона тонн, а в Миколаївській — майже 1,4 мільйона тонн зернових.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот посту Олега Кіпера

Нагадаємо, Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи через посуху та шкідників. Також ми повідомляли, що заморозки знищили більшу частину врожаю персиків у нашому регіоні.

Одеса врожай Одеська область зерно Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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