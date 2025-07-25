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Головна Одеса Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи — причини

Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи — причини

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 17:15
На Одещині загинув врожай кукурудзи та соняшнику
Поле кукурудзи. Фото ілюстративне: Тетра-агро

На Одещині та Миколаївщині врожай соняшника та кукурудзи буде надто низьким. Це пов'язано із погодними умовами та шкідниками.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

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Врожаю обмаль

В другій декаді липня утримувалась тепла погода, з опадами та небезпечними метеорологічними явищами: сильним вітром, грозами та подекуди з градом. Середня декадна відносна вологість повітря дорівнювала 49-62%. Такі погодні умови є малосприятливими для теплолюбивих культур, як соняшник та кукурудза. У зв'язку з цим на посіви напали чисельні шкідники.

"Комплекс посушливих явищ: тримання ґрунтової засухи, максимальні температури повітря вище 30° та суховії продовжували негативно впливати на стан рослин та формування урожаю", — йдеться у повідомленні метеорологів.

Крім того, в окремих господарствах півдня України сталося випадіння граду діаметром від 0,5 мм, що призвело до пошкодження посівів. Місцями рівень втрат становить до 90% від загальної площі полів.

Тому поля вирішили дискувати — обробити дисковими знаряддями для його розпушування, подрібнення рослинних решток та часткового перемішування ґрунту. Це дозволить створити нові посіви.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як весняні заморозки вбили врожай персиків. А також про те, що буде із пшеницею на Одещині.

 

Одеса врожай Одеська область Миколаївська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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