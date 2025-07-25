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Главная Одесса Одесчина может остаться без подсолнечника и кукурузы — причины

Одесчина может остаться без подсолнечника и кукурузы — причины

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 17:15
В Одесской области погиб урожай кукурузы и подсолнечника
Поле кукурузы. Фото иллюстративное: Тетра-агро

В Одесской и Николаевской областях урожай подсолнечника и кукурузы будет предельно низким. Это связано с погодными условиями и нападениями вредителями.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во второй декаде июля удерживалась теплая погода, с осадками и опасными метеорологическими явлениями: сильным ветром, грозами и местами с градом. Средняя декадная относительная влажность воздуха равнялась 49-62%. Такие погодные условия являются малоблагоприятными для таких теплолюбивых культур, как подсолнечник и кукуруза. В связи с этим на посевы напали многочисленные вредители.

"Комплекс засушливых явлений: содержание почвенной засухи, максимальные температуры воздуха выше 30° и суховеи продолжали негативно влиять на состояние растений и формирование урожая", — говорится в сообщении метеорологов.

Кроме того, в отдельных хозяйствах юга Украины произошло выпадение града диаметром от 0,5 мм, что привело к повреждению посевов. Местами уровень потерь составляет до 90% от общей площади полей.

Поэтому поля решили дисковать — обработать дисковыми орудиями для его рыхления, измельчения растительных остатков и частичного перемешивания почвы. Это позволит создать новые посевы.

Напомним, недавно мы писали о том, как весенние заморозки убили урожай персиков. А также о том, что будет с пшеницей в Одесской области.

 

Одесса урожай Одесская область Николаевская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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