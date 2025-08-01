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Главная Одесса Лидеры в жатве — сколько зерновых собрали фермеры Одесчины

Лидеры в жатве — сколько зерновых собрали фермеры Одесчины

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 15:45
Одесская область лидирует в ходе жатвы 2025, — Олег Кипер
Жатва в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Фермеры Одесской области снова бьют все рекорды в ходе жатвы 2025. Несмотря на войну и постоянные обстрелы, аграрии уже собрали более 3 миллионов тонн зерновых.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В течение жатвы 2025 года фермеры Одесской области собрали 3 089,1 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Для этого аграриям пришлось обработать 1 070,4 тысяч гектаров полей региона.

"Опять впереди! Это невероятный труд, сила и преданность наших людей. Гордимся нашей плодородной землей и всеми, кто ее обрабатывает! Одесская область — №1 в Украине: 3 089,1 тыс. тонн собрано с 1 070,4 тыс. га! Спасибо каждому, кто ежедневно сеет, жнет и держит эту землю!" — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсети.

Для сравнения: по состоянию на 25 июля в Кировоградской области собрали 1,5 миллиона тонн, а в Николаевской — почти 1,4 миллиона тонн зерновых.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот поста Олега Кипера

Напомним, Одесская область может остаться без подсолнечника и кукурузы из-за засухи и вредителей. Также мы сообщали, что заморозки уничтожили большую часть урожая персиков в нашем регионе.

Одесса урожай Одесская область зерно Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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