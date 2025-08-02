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Головна Одеса На Одещині шукають підлітка, якого змило у море — деталі

На Одещині шукають підлітка, якого змило у море — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 10:37
Зник хлопець у морі в Чорноморську — тривають пошуки
Водолази ДСНС на Одещині шукають підлітка, якого знесло штормом у море. Фото: ДСНС

На центральному пляжі Чорноморська, що на Одещині, уже кілька діб шукають підлітка. Хлопець пішов купатися в штормову погоду й не повернувся. Водолази обстежують морське дно та узбережжя, але поки що безрезультатно.

Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис рятувальників. Фото: скриншот з Facebook

У Чорноморську шукають підлітка

Станом на сьогодні обстежено вже понад 100 000 квадратних метрів морського дна, з них 47 000 — за допомогою підводного дрона. Також перевірили 72 кілометри узбережжя, в тому числі 60 000 квадратів — з повітряного дрона. Але хлопця досі не знайдено.

Відомо, що надвечір 28 липня до рятувальників надійшло тривожне повідомлення: на пляжі в Чорноморську зник хлопець 2009 року народження. Він пішов купатися в неспокійному морі й зник під хвилями. Через сильний вітер та шторм водолази не змогли одразу вийти на пошуки. Рятувальні роботи розпочали зранку наступного дня.

Шторм на морі

Зазначимо, що цими днями на узбережжі Одещини — небезпечна погода. Вітер сильний, море з високими хвилями. Попри заборону, деякі відпочивальники все одно заходять у воду, іноді навіть із дітьми на надувних матрацах. Але хвиля легко перевертає такий засіб, а вітер стрімко несе його від берега.

Рятувальники вкотре закликають: не заходьте в море у шторм, особливо з дітьми та слідкуйте за дозвіллям на пляжі. 

Нагадаємо, в Одесі невдовзі почнуть проводити операції з трансплантації кісткового мозку. Також ми писали, що чотирьом одеситам були проведені найскладніші операції з пересадки органів.

Одеса Чорне море Одеська область вода Новини Одеси шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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