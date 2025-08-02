Исчез парень в море в Черноморске — продолжаются поиски

Водолазы ГСЧС в Одесской области ищут подростка, которого снесло штормом в море. Фото: ГСЧС

На центральном пляже Черноморска, что в Одесской области, уже несколько суток ищут подростка. Парень пошел купаться в штормовую погоду и не вернулся. Водолазы обследуют морское дно и побережье, но пока безрезультатно.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение спасателей. Фото: скриншот из Facebook

В Черноморске ищут подростка

По состоянию на сегодня обследовано уже более 100 000 квадратных метров морского дна, из них 47 000 — с помощью подводного дрона. Также проверили 72 километра побережья, в том числе 60 000 квадратов — с воздушного дрона. Но парень до сих пор не найден.



Известно, что вечером 28 июля к спасателям поступило тревожное сообщение: на пляже в Черноморске пропал парень 2009 года рождения. Он пошел купаться в неспокойном море и исчез под волнами. Из-за сильного ветра и шторма водолазы не смогли сразу выйти на поиски. Спасательные работы начали утром следующего дня.

Шторм на море

Отметим, что в эти дни на побережье Одесской области — опасная погода. Ветер сильный, море с высокими волнами. Несмотря на запрет, некоторые отдыхающие все равно заходят в воду, иногда даже с детьми на надувных матрасах. Но волна легко переворачивает такое средство, а ветер стремительно уносит его от берега.

Спасатели в очередной раз призывают: не заходите в море в шторм, особенно с детьми и следите за досугом на пляже.

Напомним, в Одессе вскоре начнут проводить операции по трансплантации костного мозга. Также мы писали, что четырем одесситам были проведены сложнейшие операции по пересадке органов.