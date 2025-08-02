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Главная Одесса На Одесчине ищут подростка, которого смыло в море — подробности

На Одесчине ищут подростка, которого смыло в море — подробности

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 10:37
Исчез парень в море в Черноморске — продолжаются поиски
Водолазы ГСЧС в Одесской области ищут подростка, которого снесло штормом в море. Фото: ГСЧС

На центральном пляже Черноморска, что в Одесской области, уже несколько суток ищут подростка. Парень пошел купаться в штормовую погоду и не вернулся. Водолазы обследуют морское дно и побережье, но пока безрезультатно.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение спасателей. Фото: скриншот из Facebook

В Черноморске ищут подростка

По состоянию на сегодня обследовано уже более 100 000 квадратных метров морского дна, из них 47 000 — с помощью подводного дрона. Также проверили 72 километра побережья, в том числе 60 000 квадратов — с воздушного дрона. Но парень до сих пор не найден.

Известно, что вечером 28 июля к спасателям поступило тревожное сообщение: на пляже в Черноморске пропал парень 2009 года рождения. Он пошел купаться в неспокойном море и исчез под волнами. Из-за сильного ветра и шторма водолазы не смогли сразу выйти на поиски. Спасательные работы начали утром следующего дня.

Шторм на море

Отметим, что в эти дни на побережье Одесской области — опасная погода. Ветер сильный, море с высокими волнами. Несмотря на запрет, некоторые отдыхающие все равно заходят в воду, иногда даже с детьми на надувных матрасах. Но волна легко переворачивает такое средство, а ветер стремительно уносит его от берега.

Спасатели в очередной раз призывают: не заходите в море в шторм, особенно с детьми и следите за досугом на пляже.

Напомним, в Одессе вскоре начнут проводить операции по трансплантации костного мозга. Также мы писали, что четырем одесситам были проведены сложнейшие операции по пересадке органов.

Одесса Черное море Одесская область вода Новости Одессы шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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