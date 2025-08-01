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Головна Одеса Дива трансплатнології — одесити розповіли про нові органи

Дива трансплатнології — одесити розповіли про нові органи

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:10
Одеситам пересадили органи: серце, нирку та печінку
Зустріч із пацієнтами після пересадки. Фото: Новини.LIVE

Чотирьом одеситам були проведені найскладніші операції з пересадки органів, троє з них — діти. Завдяки важкій праці хірургів та людям, які стають донорами посмертно ці пацієнти можуть насолоджуватися життям.

Про це повідомляєють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Із новою ниркою

Сину Алли, Дмитру, пересадили ліву нирку. Необхідність у донорському органі виявилася, коли малечі було 7 місяців. Півтора роки довелося стояти у черзі та готуватися до серйозної операції. До пересадки хлопчик часто хворів, але тепер він має змогу займатися спортом, а саме плаванням у басейні.

"4 години в операційній і лікар нам сказав що все пройшло добре. Переживання були дуже сильні, ми вдячні лікарям, які це зробили. Тепер він плаває як маленька качечка. Любить плавати цілими днями", — каже Алла Боцул.

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Алла з сином. Фото: Новини.LIVE
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Зустріч в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нова печінка Олени

Олена родом з Одеси, але проживає в Києві. Адже саме в столиці їй зробили пересадку печінки і там вона добре прижилася. Дівчина обожнює писати картини та читати. Каже: після пересадки почуває себе набагато карще.

"У 2022 році в мене був гепатит А. І можливо лікарі не долікували його, тому воно почало прогресувати і можливо через це вийшов цирроз. Почали жовтіти склери, Звернулася до сімейного лікаря, той відправав до інфекційної лікарні і потім я потрапила до Охмадиту", — каже Олена Маломен.

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Олена після пересадки печінки. Фото: Новини.LIVE
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Олена, Дмитро та Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Після пересадки сердця

Тихону Зборовському було 7 років, коли йому пересадили серце. Зараз хлопчику 8 і він радіє життю, як ніколи раніше. У нього з'явилося значно більше сил, а почуття стало набагато кращим.

"Перший рік найбільш критичний, тому він нарешті піде в школу. Ми планували цю подію на минулий рік, але серце не дало такої можливості, він не був в стані піти в школу. В цьому році піде, поки що на сімейне навчання через звикання до йому на супресію", — каже мати хлопчика Зінаїда Зборовська.

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Тихон із новим серцем. Фото: Новини.LIVE
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Батьки Тихона. Фото: Новини.LIVE

Коли життя перемагає смерть

В України приблизно 4 тисячі людей наразі очікують органи для трансплантації. Однак надати допомогу є можливість приблизно 15% з них, тому необхідність у донорах є постійно.

"Взагалі трансплантологія — це галузь медицини, яка доводить, що життя перемагає смерть. Один посмертний донор може врятувати життя 4 людям. Потрібність у них є завжди", — каже генеральний директор Одеської обласної клінічної лікарні Сергій Калинчук.

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Сергій Калинчук, директор лікарні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про донора, який врятував життя тром людям. А також про одесита, якому пересадили серце.

Одеса діти Новини Одеси лікарі орган
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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