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Донор з Одещини дав шанс на життя трьом важкохворим пацієнтам — подробиці

30 червня 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеський донор посмертно віддав свої органи для порятунку людей
Медик тримає холодильник з органами. Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Роздільнянській лікарні подарували другий шанс на життя трьом важкохворим пацієнтам. Фахівці  провели експлантацію органів — серця і нирок. Посмертним донором став чоловік з Одещини.

Про це розповіли у департаменті охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації.

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Хто став донором

Донором став 41-річний пацієнт, госпіталізований 27 червня 2024 року з гострим порушенням мозкового кровообігу та інтенсивним внутрішньомозковим крововиливом. Попри всі зусилля медиків, після скликання двох консиліумів і проведення лабораторно-інструментальних методів обстеження було діагностовано смерть мозку. За згодою родичів, його органи були використані для трансплантації.

Донор з Одещини дав шанс на життя трьом важкохворим пацієнтам — подробиці - фото 1
Лікарі віддають шану померлому донору. Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА

Кому віддали органи

Серце донора отримала багатодітна матір 1970 року народження, стан якої після операції стабільний. Нирки були успішно трансплантовані чоловіку 1980 року народження та дівчині 1988 року народження. 

Нагадаємо, у Києві провели операцію з пересадки донорського серця 46-річному одеситу. Чоловікові вдалося вижити, навіть попри скоєні ним помилки на етапі діагностування захворювання та початкового лікування.

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