Одесский донор посмертно отдал свои органы для спасения людей

Донор из Одесчины дал шанс на жизнь трем тяжелобольным пациентам — подробности
В Раздельнянской больнице подарили второй шанс на жизнь трем тяжелобольным пациентам. Специалисты провели эксплантацию органов – сердца и почек. Посмертным донором стал мужчина из Одесской области.
Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации.
Кто стал донором
Донором стал 41-летний пациент, госпитализированный 27 июня 2024 с острым нарушением мозгового кровообращения и интенсивным внутримозговым кровоизлиянием. При всех усилиях медиков после созыва двух консилиумов и проведения лабораторно-инструментальных методов обследования была диагностирована смерть мозга. По согласию родственников его органы были использованы для трансплантации.
Кому отдали органы
Сердце донора получила многодетная мать 1970 года рождения, состояние которой после операции стабильное. Почки были успешно трансплантированы мужчине 1980 года и девушке 1988 года рождения.
Напомним, в Киеве провели операцию по пересадке донорского сердца 46-летнему одесситу. Мужчине удалось выжить даже несмотря на совершенные им ошибки на этапе диагностирования заболевания и начального лечения.
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