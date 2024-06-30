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Донор из Одесчины дал шанс на жизнь трем тяжелобольным пациентам — подробности

30 июня 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесский донор посмертно отдал свои органы для спасения людей
Медик держит холодильник с органами. Фото: Департамент здравоохранения Одесской ОВА
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Раздельнянской больнице подарили второй шанс на жизнь трем тяжелобольным пациентам. Специалисты провели эксплантацию органов – сердца и почек. Посмертным донором стал мужчина из Одесской области.

Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации.

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Кто стал донором

Донором стал 41-летний пациент, госпитализированный 27 июня 2024 с острым нарушением мозгового кровообращения и интенсивным внутримозговым кровоизлиянием. При всех усилиях медиков после созыва двух консилиумов и проведения лабораторно-инструментальных методов обследования была диагностирована смерть мозга. По согласию родственников его органы были использованы для трансплантации.

Донор из Одесщины дал шанс на жизнь трем тяжелобольным пациентам - подробности - фото 1
Врачи отдают уважение умершему донору. Фото: Департамент здравоохранения Одесской ОВА

Кому отдали органы

Сердце донора получила многодетная мать 1970 года рождения, состояние которой после операции стабильное. Почки были успешно трансплантированы мужчине 1980 года и девушке 1988 года рождения.

Напомним, в Киеве провели операцию по пересадке донорского сердца 46-летнему одесситу. Мужчине удалось выжить даже несмотря на совершенные им ошибки на этапе диагностирования заболевания и начального лечения.

Одесса
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