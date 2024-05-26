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Отримав новий шанс на життя — одеситу успішно пересадили серце у Києві

26 травня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Отримав новий шанс на життя — одеситу успішно пересадили серце у Києві
Одесит Віталій Калашник. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Києві провели операцію з пересадки донорського серця 46-річному одеситу. Чоловікові вдалося вижити, навіть попри скоєні ним помилки на етапі діагностування захворювання та початкового лікування.

Про це на своїй сторінці у Facebook Інститут серця МОЗ України.

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Життєві помилки та порятунок

Як повідомляється, все почалося з задишки. Діагноз місцевих лікарів приголомшив: аритмія, гостра серцева недостатність, міокардит і тахікардія. Та попри серйозність ситуації, Віталій Калашник відмовився від госпіталізації — і це стало його першою помилкою. Пізніше чоловік взагалі припинив приймання ліків. Стан його погіршився, з'явилося оніміння пальців. І хоча згодом все нормалізувалося, завідувачка обласної лікарні наполегливо рекомендувала звернутися до Інституту серця.

"Я зрозумів, що зробив помилки, які могли стати фатальними", — зізнався Віталій Калашник.

Завдяки швидким та злагодженим діям медичного персоналу Інституту серця, які провели чотири аналізи за годину, вселили у Віталія впевненість, що він у надійних руках. Операція з пересадки серця пройшла успішно.

Новий етап життя

Тепер Віталій знову може насолоджуватися батьківством і коханням. Його історія стала важливою подією не тільки для нього, але й для всієї української медицини. Вона демонструє високий рівень професіоналізму українських лікарів та їхню готовність проводити складні медичні процедури на світовому рівні.

Нагадаємо, відомий український співак Віктор Павлік наважився зробити складну операцію на серці. Зірка понад дві доби провів у реанімації.

Одеса
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Одеська область
медицина
Одеська ОДА
серце

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