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Получил новый шанс на жизнь — одесситу успешно пересадили сердце в Киеве

26 мая 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Получил новый шанс на жизнь — одесситу успешно пересадили сердце в Киеве
Одессит Виталий Калашник. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Киеве провели операцию по пересадке донорского сердца 46-летнему одесситу. Мужчине удалось выжить даже несмотря на совершенные им ошибки на этапе диагностирования заболевания и начального лечения.

Об этом на своей странице в Facebook Институт сердца Минздрава Украины.

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Жизненные ошибки и спасение

Как сообщается, все началось с одышки. Диагноз местных врачей ошеломил: аритмия, острая сердечная недостаточность, миокардит и тахикардия. Но, несмотря на серьезность ситуации, Виталий Калашник отказался от госпитализации — и это стало его первой ошибкой. Позже мужчина вообще прекратил прием лекарства. Состояние его ухудшилось, появилось онемение пальцев. И хотя впоследствии все нормализовалось, заведующая областной больницей настоятельно рекомендовала обратиться в Институт сердца.

"Я понял, что совершил ошибки, которые могли стать роковыми", — признался Виталий Калашник.

Благодаря быстрым и слаженным действиям медицинского персонала Института сердца, которые провели четыре анализа в час, внушили Виталию уверенность, что он в надежных руках. Операция по пересадке сердца прошла удачно.

Новый этап жизни

Теперь Виталий снова может наслаждаться отцовством и любовью. Его история стала важным событием не только для него, но и всей украинской медицины. Она демонстрирует высокий уровень профессионализма украинских врачей и готовность проводить сложные медицинские процедуры на мировом уровне.

Напомним, известный украинский певец Виктор Павлик решил сделать сложную операцию на сердце. Звезда более двух суток провел в реанимации.

Одесса
операция
Одесская область
медицина
Одесская ОГА
сердце

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