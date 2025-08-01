Одесситам пересадили органы: сердце, почку и печень

Встреча с пациентами после пересадки. Фото: Новини.LIVE

Четырем одесситам были проведены сложнейшие операции по пересадке органов, трое из них — дети. Благодаря тяжелому труду хирургов и людям, которые становятся донорами посмертно эти пациенты могут наслаждаться жизнью.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Сыну Аллы, Дмитрию, пересадили левую почку. Необходимость в донорском органе оказалась, когда малышу было 7 месяцев. Полтора года пришлось стоять в очереди и готовиться к серьезной операции. До пересадки мальчик часто болел, но теперь он имеет возможность заниматься спортом, а именно плаванием в бассейне.

"4 часа в операционной и врач нам сказал, что все прошло хорошо. Переживания были очень сильные, мы благодарны врачам, которые это сделали. Теперь он плавает как маленькая уточка. Любит плавать целыми днями", — говорит Алла Боцул.

Алла с сыном. Фото: Новини.LIVE

Встреча в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Новая печень Елены

Елена родом из Одессы, но проживает в Киеве. Ведь именно в столице ей сделали пересадку печени и там она хорошо прижилась. Девушка обожает писать картины и читать. Говорит: после пересадки чувствует себя гораздо лучше.

"В 2022 году у меня был гепатит А. И возможно врачи не долечили его, поэтому оно начало прогрессировать и возможно из-за этого вышел цирроз. Начали желтеть склеры, обратилась к семейному врачу, тот отправил в инфекционную больницу и потом я попала в Охматдет", — говорит Елена Маломен.

Елена после пересадки печени. Фото: Новини.LIVE

Елена, Дмитрий и Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

После пересадки сердца

Тихону Зборовскому было 7 лет, когда ему пересадили сердце. Сейчас мальчику 8 и он радуется жизни, как никогда раньше. У него появилось значительно больше сил, а самочувствие стало намного лучше.

"Первый год самый критический, поэтому он наконец-то пойдет в школу. Мы планировали это событие на прошлый год, но сердце не дало такой возможности, он не был в состоянии пойти в школу. В этом году пойдет, пока что на семейное обучение из-за привыкания к нему на супрессию", — говорит мать мальчика Зинаида Зборовская.

Тихон с новым сердцем. Фото: Новини.LIVE

Родители Тихона. Фото: Новини.LIVE

Когда жизнь побеждает смерть

В Украине около 4 тысяч человек сейчас ожидают органы для трансплантации. Однако оказать помощь есть возможность примерно 15% из них, поэтому необходимость в донорах есть постоянно.

"Вообще трансплантология — это отрасль медицины, которая доказывает, что жизнь побеждает смерть. Один посмертный донор может спасти жизнь 4 людям. Потребность в них есть всегда", — говорит генеральный директор Одесской областной клинической больницы Сергей Калинчук.

Сергей Калинчук, директор больницы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, еще недавно мы писали о доноре, который спас жизни трем людям. А также об одессите, которому пересадили сердце.