Трансплантація кісткового мозку та пересадка органів в Одесі

Пересадка органів. Фото: скриншот з відео трансплантації органів

В Одесі невдовзі почнуть проводити операції з трансплантації кісткового мозку. Крім того, медики та місцева влада планують створити можливості й для пересадки органів у нашому регіоні.

Про це під час зустрічі з людьми, які отримали донорські органи, розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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У жовтні в Одесі планують розпочати перші операції з трансплантації кісткового мозку. Що ж стосується пересадки органів — цей напрямок також набуває розвитку.

Наразі в нашому регіоні органи лише вилучають і транспортують до інших міст, але лікарі вже багато років працюють над тим, щоб такі операції проводили і в медзакладах Одеської області.

"Поки що це роблять Київ, Вінниця, інші регіони. Але ми працюємо над тим, щоб також бути до цього залученими. Ми також брали участь, але лише вилучали органи та швидко, гелікоптером доставляли їх до інших міст", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Олега Кіпера, за останні 3 роки завдяки 7 донорам з Одещини вдалося врятувати 14 життів українців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про донора, який врятував життя трьом людям. А також про одесита, якому пересадили серце.