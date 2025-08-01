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Главная Одесса Трансплантация органов — когда станет возможной в Одессе

Трансплантация органов — когда станет возможной в Одессе

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:30
Трансплантация костного мозга и пересадка органов в Одессе
Пересадка органов. Фото: скриншот из видео трансплантации органов

В Одессе вскоре начнут проводить операции по трансплантации костного мозга. Кроме того, медики и местные власти планируют создать возможности и для пересадки органов в нашем регионе.

Об этом во время встречи с людьми, которые получили донорские органы, рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В октябре в Одессе планируют начать первые операции по трансплантации костного мозга. Что же касается пересадки органов — это направление также активно развивают.

Сейчас в нашем регионе органы только изымают и транспортируют в другие города, но врачи уже много лет работают над тем, чтобы такие операции проводили и в медучреждениях Одесской области.

"Пока это делают Киев, Винница, другие регионы. Но мы работаем над тем, чтобы также быть к этому привлеченными. Мы также принимали участие, но только изымали органы и быстро, вертолетом доставляли их в другие города", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам Олега Кипера, за последние три года благодаря 7 донорам из Одесской области удалось спасти 14 жизней украинцев.

Напомним, недавно мы писали о доноре, который спас жизни троим людям. А также об одессите, которому пересадили сердце.

Одесса медицина трансплантация органов Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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