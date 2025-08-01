Масштабне відключення води в Одесі і області — адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у баклажках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, знову відключили воду на деяких вулицях Одеси і в деяких селах області через заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, час залежить від адреси проживання абонента.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одещини.

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Торгова, 1-5 — усі будинки;

вул. Софіївська, 15-23 — усі будинки.

До 18:00 без води будуть:

вул. Варненська, 7/3, 7/4, 7А.

До 20:00 води не буде у жителів:

Ж/М Шевченка;

с. Красносілка;

с. Світле;

с. Корсунці.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.