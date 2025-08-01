Масштабне відключення води в Одесі і області — адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

В Одесі та області масштабне відключення води — коли відновлять
Сьогодні, 1 серпня, знову відключили воду на деяких вулицях Одеси і в деяких селах області через заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, час залежить від адреси проживання абонента.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одещини.
До 17:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Торгова, 1-5 — усі будинки;
- вул. Софіївська, 15-23 — усі будинки.
До 18:00 без води будуть:
- вул. Варненська, 7/3, 7/4, 7А.
До 20:00 води не буде у жителів:
- Ж/М Шевченка;
- с. Красносілка;
- с. Світле;
- с. Корсунці.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.
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