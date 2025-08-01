Масштабное отключение воды в Одессе и области — адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

В Одессе и области масштабное отключение воды — когда восстановят
Сегодня, 1 августа, снова отключили воду на некоторых улицах Одессы и в ряде сел области из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, время зависит от адреса проживания абонента.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одесской области.
До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Торговая, 1-5 — все дома;
- ул. Софиевская, 15-23 — все дома.
До 18:00 без воды будут:
- ул. Варненская, 7/3, 7/4, 7А.
До 20:00 воды не будет у жителей:
- Ж/М Шевченко;
- с. Красноселка;
- с. Светлое;
- с. Корсунцы.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.
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