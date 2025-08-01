Масштабное отключение воды в Одессе и области — адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в баклажках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 1 августа, снова отключили воду на некоторых улицах Одессы и в ряде сел области из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, время зависит от адреса проживания абонента.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одесской области.

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Торговая, 1-5 — все дома;

ул. Софиевская, 15-23 — все дома.

До 18:00 без воды будут:

ул. Варненская, 7/3, 7/4, 7А.

До 20:00 воды не будет у жителей:

Ж/М Шевченко;

с. Красноселка;

с. Светлое;

с. Корсунцы.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.